Тепер українці в Польщі отримуватимуть не 500, а 800 злотих на дитину на місяць

Тепер діти отримуватимуть більше. Фото: Flickr

Польський уряд оголосив, що планує збільшити виплати на дітей для поляків та українців. Чинну програму "500+", яка передбачає щомісячну допомогу в розмірі 500 злотих, з 1 січня 2024 року буде підвищено до 800 злотих (еквівалент 7100 гривень). Про це рішення повідомив голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Інформацію про це опублікували Ukrayina.pl.

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Пропоноване підвищення на 300 злотих також підтвердив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він заявив, що уряд розгляне цю пропозицію вже на наступному засіданні. Програма збереже свою назву "500+", а критерії відповідності для отримання платежів залишаться незмінними.

Нині як польські громадяни, так і іноземці, які легально проживають у Польщі, мають право на щомісячну допомогу у розмірі 500 злотих на дитину віком до 18 років. Це означає, що й українські біженці та українці, які проживали в Польщі до війни, мають право на фінансову підтримку в рамках програми.

Як оформити виплату на дітей у Польщі?

Щоб подати заяву на отримання допомоги на дітей, жителі України повинні подати заяву до Управління соціального страхування (ZUS) за допомогою:

• веб-сайт PUE ZUS або мобільний додаток mZUS,

• порталу [email protected]

• банківського сервісу.

Разом із заявою необхідно додати документ, що підтверджує легальне проживання в країні, наприклад:

• картку із зазначенням "доступу до ринку праці",

• номер PESEL з позначкою UKR,

• дозвіл на постійне проживання

• рішення про надання статусу біженця.

Згідно з офіційними даними впродовж семи років дії програми підтримки сімей "500+" Польща витратила на фінансову допомогу понад 220 мільярдів злотих.

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