Виплати військовим: скільки можна отримати по завершенні війни

Українські воїни неодмінно здобудуть Перемогу! Фото: Генштаб ЗСУ

Україна неодмінно здобуде Перемогу! А після завершення війни і звільнення зі служби усі наші захисники можуть розраховувати на певні виплати від держави.

Фахівці Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України підготували відповідне роз’яснення. Про це йдеться на сайті Армія. Inform.

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Хто може розраховувати на виплати

На грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби відповідно до розділу XXXI "Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ" можуть розраховувати усі військовослужбовці, крім "строковиків".

Виплати по завершенні війни

Повідомляється, що розмір виплати дорівнюватиме розміру грошового забезпечення відповідно до посади, яку займає військовий.

Також передбачені виплати за невикористану відпустку:

військовим надається відпустка із виключенням зі списків особового складу військової частини та виплачується грошове забезпечення відповідне до кількості днів відпустки,

або виплачується компенсація за невикористані дні,

додаються виплати за дні додаткової відпустки, у тому числі за попередні роки.

Разова допомога у разі звільнення з військової служби

Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, іншим військовослужбовцям, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, і мають вислугу десять календарних років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25% місячної зарплати.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України.

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення надається також:

при звільненні з військової служби за віком скороченні штату або проведенні організаційних заходів закінченні терміну контракту систематичному невиконанні умов контракту командуванням настанні особливого періоду та небажанні продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років

Нагадаємо, військовослужбовці, які отримали поранення під час несення служби та захисту держави, мають право на грошові державні виплати. Проте, часом буває достатньо складно розібратися з тим, як та де взяти потрібну довідку або куди звертатися, щоб отримати грошову допомогу.

Тож, юристи порталу Безоплатної правової допомоги розробили покрокову інструкцію, яка допоможе вирішити низку юридичних питань, зокрема підтвердження свого поранення та отримання виплат.