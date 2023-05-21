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Выплаты военным: сколько можно получить по окончанию войны

21 мая 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Выплаты военным: сколько можно получить по окончанию войны
Украинские воины непременно одержат Победу! Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина непременно одержит Победу! А после окончания войны и освобождения от службы все наши защитники могут рассчитывать на определенные выплаты от государства.

Специалисты Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины подготовили соответствующее разъяснение. Об этом идет речь на сайте Армия. Inform.

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Кто может рассчитывать на выплаты

На денежное довольствие в случае увольнения с военной службы в соответствии с разделом XXXI "Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ" могут рассчитывать все военнослужащие, кроме "срочников".

Выплаты по окончании войны

Сообщается, что размер выплаты будет равен размеру денежного довольствия в соответствии с должностью, которую занимает военный.

Также предусмотрены выплаты за неиспользованный отпуск:

  • военным предоставляется отпуск с исключением из списков личного состава воинской части и выплачивается денежное довольствие соответствующее количеству дней отпуска,
  • или выплачивается компенсация за неиспользованные дни,
  • прилагаются выплаты за дни дополнительного отпуска, в том числе за предыдущие годы.

Разовая помощь в случае увольнения с военной службы

  • Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу и увольняются со службы по собственному желанию, другим военнослужащим, увольняющимся со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, и имеющим выслугу десять календарных лет и более, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 25% месячной зарплаты
  • Лицам офицерского состава, лицам рядового, сержантского и старшинского состава, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, при увольнении со службы выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенных постановлением КМУ.
  • Военнослужащим, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия.
  • Пособие в размере 50% месячного денежного довольствия предоставляется также:
  1. при увольнении с военной службы по возрасту,
  2. сокращении штата или проведении организационных мероприятий,
  3. истечении срока контракта,
  4. систематическом невыполнении условий контракта командованием,
  5. наступлении особого периода и нежелании продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

Напомним, военнослужащие, получившие ранения при несении службы и защиты государства, имеют право на денежные государственные выплаты. Однако иногда бывает достаточно сложно разобраться с тем, как и где взять нужную справку или куда обращаться, чтобы получить денежную помощь.

Итак, юристы портала Безвозмездной правовой помощи разработали пошаговую инструкцию, которая поможет решить ряд юридических вопросов, в том числе подтверждение своего ранения и получения выплат.

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