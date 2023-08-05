Скільки коштують товари для ремонту квартири: статистика OLX

Ремонт в квартирі. Фото: dom.ria.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Протягом останнього року на OLX помітно зросла кількість оголошень у популярних категоріях товарів для ремонту та облаштування домівок. Це може бути пов'язано з повномасштабною війною з РФ, що вже призвела до знищення та пошкодження багатьох житлових будинків. За даними KSE Institute, в Україні було зруйновано понад 154 тисяч будинків.

Новини.LIVE за допомогою статистики OLX розповідають як змінився попит і пропозиція на найбільш популярні товари для ремонту в Україні.

Читайте також:

Що продають українці на OLX

За останній рік значно зросла кількість оголошень щодо продажу плитки для підлоги, збільшившись на цілих 67%. Також помітно зросла кількість пропозицій стосовно ламінату (+28%), плінтусів (+18%) та плитки (+15%).

Крім того, українці стали більш активними у продажу меблів, особливо столів і диванів — (зростання на 25% і 21% відповідно. При цьому спальні місця залишаються лідерами з великою кількістю оголошень — 26 тисяч оголошень про продаж диванів і 17,5 тисяч оголошень про продаж ліжок.

Що купують українці на OLX

Щоправда порівняно з попереднім роком, попит на товари для ремонту та меблі в більшості категорій значно знизився. Наприклад, кількість відгуків на оголошення про продаж фарби зменшилася на 46%. Крім того користувачі також менше купують стільці (зниження попиту майже на чверть), ліжка (-17%) та шафи (-12%).

Втім, попит на плитку для підлоги зріс вдвічі порівняно з минулим роком. Також варто відзначити, що в багатьох категоріях попит значно перевищує пропозицію. Наприклад, на 5 тисяч оголошень про продаж міжкімнатних дверей зафіксовано майже втричі більше відгуків, що свідчить про високу зацікавленість споживачів у таких товарах.

Скільки коштують товари для ремонту на OLX

Шпалери: середня вартість 540 гривень;

плінтус: середня вартість 330 грн за метр;

ламінат: середня вартість 1024 грн за метр квадратний;

плитка для підлоги: середня вартість 670 грн за метр квадратний;

міжкімнатні двері: середня вартість 3 195 гривень;

освітлення (люстра, бра): середня вартість 2 017 гривень;

диван: середня вартість 11 736 грн;

ліжко: середня вартість 7 272 гривні;

столи письмовий та обідній: середня вартість 2 641 гривня та 9 111 гривень, відповідно;

шафа: середня вартість 5 911 грн;

душова кабіна: середня вартість 8 312 грн;

умивальник: середня вартість 2 224 грн;

ванна: середня вартість 6 223 гривні.

Будівельні роботи та дизайн інтер’єрів на OLX

Попри знижений попит українців на товари для ремонту та меблі, інтерес до внутрішніх ремонтних робіт та послуг дизайнерів навпаки зріс. Так, кількість відгуків на ці послуги збільшилась на 45% та 26% відповідно.

Таке зростання може бути зумовлено необхідністю купувати нове житло або ремонтувати пошкоджене внаслідок воєнних дій. В той же час, кількість майстрів, що пропонують свої ремонтні послуги, стала меншою. Зокрема, кількість оголошень про ремонтні послуги зменшилась більш ніж утричі. Ймовірно, це пов'язано з завантаженістю майстрів і можливими виїздами багатьох фахівців за кордон.

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл. Крім того, ми розповідали про найдивніші оголошення на OLX, в яких люди безкоштовно віддають всілякий мотлох. Також, зібрали одяг з OLX для найкрінжовішого луку в Україні, і ТОП незвичайного транспорту, що продається на OLX.