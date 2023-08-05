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Сколько в Украине стоит сделать ремонт квартиры: статистика OLX

5 августа 2023 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сколько стоят товары для ремонта квартир?
Ремонт квартиры. Фото: dom.ria.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В последнее время на OLX заметно увеличилось количество объявлений в популярных категориях товаров для ремонта и обустройства квартир. Это может быть связано с полномасштабной войной с РФ, которая привела к уничтожению и повреждению многих жилых домов. По данным KSE Institute , в Украине было разрушено более 154 тысяч домов.

Новвини.LIVE с помощью статистики OLX рассказывают, как изменился спрос и предложение на наиболее популярные товары для ремонта в Украине.

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Что продают украинцы на OLX

За последний год значительно возросло количество объявлений о продаже напольной плитки, увеличившись на целых 67%. Также заметно возросло количество предложений по ламинату (+28%), плинтусам (+18%) и плитке (+15%).

Кроме того, украинцы стали более активными в продаже мебели, особенно столов и диванов – рост на 25% и 21% соответственно. При этом спальные места остаются лидерами с наибольшим количеством объявлений – 26 тысяч объявлений о продаже диванов и 17,5 тысяч объявлений о продажа кроватей.

Что покупают украинцы на OLX

По сравнению с предыдущим годом, спрос на товары для ремонта и мебель в большинстве категорий значительно снизился. К примеру, количество отзывов на объявления о продаже краски уменьшилось на 46%. Кроме того, пользователи также меньше покупают стулья (снижение спроса почти на четверть), кровати (-17%) и шкафы (-12%).

Впрочем, спрос на напольную плитку вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Также следует отметить, что во многих категориях спрос значительно превышает предложение. Например, на 5 тысяч объявлений о продаже межкомнатных дверей зафиксировано почти втрое больше отзывов, что свидетельствует о высокой заинтересованности потребителей в таких товарах.

Сколько стоят товары для ремонта на OLX

  • Обои: средняя стоимость – 540 грн;
  • плинтус: средняя стоимость 330 грн за метр;
  • ламинат: средняя стоимость 1024 грн за метр квадратный;
  • напольная плитка: средняя стоимость 670 грн за метр квадратный;
  • межкомнатная дверь: средняя стоимость 3 195 грн;
  • освещение (люстра, бра): средняя стоимость 2017 грн;
  • диван: средняя стоимость 11736 грн;
  • кровать: средняя стоимость 7272 грн;
  • столы письменные и обеденные: средняя стоимость 2 641 грн и 9 111 грн, соответственно;
  • шкаф: средняя стоимость 5911 грн;
  • душевая кабина: средняя стоимость 8312 грн;
  • умывальник: средняя стоимость 2224 грн;
  • ванна: средняя стоимость 6223 грн.

Строительные работы и дизайн интерьеров на OLX

Несмотря на пониженный спрос украинцев на товары для ремонта и мебель, интерес ко внутренним ремонтным работам и услугам дизайнеров наоборот возрос. Количество отзывов на эти услуги увеличилось на 45% и 26% соответственно.

Такой рост может быть обусловлен необходимостью покупать новое жилье или ремонтировать поврежденное в результате военных действий. В то же время, количество мастеров, предлагающих свои ремонтные услуги, стало меньше. В частности, количество объявлений о ремонтных услугах уменьшилось более чем в три раза. Вероятно, это связано с загруженностью мастеров и возможными выездами многих специалистов за границу.

Напомним, мы собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику , которые можно встретить на OLX. Здесь можно встретить и сине-желтое белье, и гири с гербом, и даже проукраинские пчелы. Кроме того, мы рассказывали о самых удивительных объявлениях на OLX, в которых люди бесплатно отдают всевозможный хлам.

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