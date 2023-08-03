Найдешевший садовий інвентар що продається на OLX

Робота в саду. Фото: gardeningknowhow.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На даний момент на онлайн-платформі OLX доступно практично все, що завгодно, навіть гелікоптери. Але сьогодні ми зосередимо увагу на більш звичайних, але не менш важливих для кожного огородника речах — садовому інвентарі.

Новини.LIVE зібрали найдешевші товари садового інвентаря, що продаються на OLX.

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Мішки

Не дивлячись на свою простоту мішки це дуже необхідний інвентар на кожній дачі. Вони використовуються для збирання та транспортування врожаю, а також дозволяють зручно та компактно упакувати продукцію.

Крім того, Мішки використовуються для збору органічних відходів та створення коспосту, збору садового сміття, листя, трави та гілок, а також для численних садових завдань, таких як створення обмежувачів для клумб, виготовлення компостних ґрунтових куп, транспортування землі та багато іншого.

Автор оголошення продає поліпропіленові мішками, розмірами 105 на 55 см, призначені для перевезення вантажу масою до 50 кг.

Ціна: 5 грн/шт.

Оголошення з продажу мішків на OLX

Шланг для поливу

Важливу роль у садовому господарстві відіграють і шланги для поливу. Вони використовуються для рівномірного поливу рослин у саду та городі. Крім того, шланги можуть використовуватися для змивання бруду, пилу та сміття з доріжок та майданчиків у саду, роблячи процес збирання більш ефективним та зручним.

Автор оголошення продає шланги для поливу різної довжини, починаючи від 25 метрів і до 100 метрів. Ви можете придбати потрібну кількість, починаючи від 1 метра. Шланги виконані у зеленому кольорі та мають двошарову структуру з ПВХ. Шланги непрозорі і мають армування капроновою ниткою.

Ціна: 6 грн/м.

Оголошення з продажу шлангів на OLX

Скляні банки

Скляні банки також відіграють важливу роль у садовому господарстві та мають різні корисні застосування. Садівники та городники використовують скляні банки для консервації та зберігання врожаю. У них можна закочувати домашні консерви із фруктів, овочів, варення, маринадів та інших домашніх заготовок, щоб зберегти продукти свіжими протягом тривалого часу. Крім того, банки можуть бути використані як тимчасові горщики для розсади рослин до їх посадки на постійне місце.

Автор оголошення продає скляні банки об'ємом 0,5 літра у хорошому стані. Банки пропонуються як із кришками, так і без них.

Ціна: 6 грн/шт.

Оголошення з продажу банок на OLX

Садові рукавички

Садові рукавички призначені для захисту рук садівників і городників від різних пошкоджень, таких як порізи, укуси комах, опіки від хімічних речовин та травми від гострих чи колючих предметів.

Крім того, вони допомагають запобігти контакту рук з брудом, ґрунтом, добривами, хімікатами та іншими шкідливими речовинами, які можуть викликати роздратування або алергічну реакцію.

Автор оголошення продає бавовняні рукавички з ПВХ покриттям, які, за його словами, ідеально підходять для садових, будівельних робіт та прибирання.

Ціна: 10 грн/шт.

Оголошення з продажу рукавичок на OLX

Держаки

Держаки для лопат, сап, граблів — це довгі ручки, які можна придбати окремо і встановлювати на різні види інструменту. Це дозволяє працювати з лопатою, не прогинаючись вперед, що знижує навантаження на спину і хребет. Це особливо важливо при виконанні важких робіт та тривалих садових чи будівельних завдань.

Крім того якщо держак вашої лопати, чи іншого приладдя пошкоджений, ви можете легко замінити його, не купуючи новий інструмент.

Автор оголошення продає держаки для лопат, граблів, сап та швабр різних діаметрів.

Ціна: 14 грн/шт.

Оголошення з продажу держаків на OLX

Лопати

Лопати також відіграють важливу роль у садовому господарстві. Лопати використовуються для копання ямок при посадці рослин як саджанців, так і насіння. Крім того, лопати застосовуються для викопування картоплі, моркви, буряків та інших коренеплодів.

Автор оголошення продає дві лопати: одна штикова і одна совкова. Їхня спільна вартість становить 30 гривень. Лопати вживані, а білий колір на одній з них є слідами від вапна.

Оголошення з продажу лопат на OLX

Граблі

Граблі є невід'ємним інструментом у садовому господарстві. Їх використовують для збору опалого листя, трави, гілок та іншого рослинного сміття, що допомагає підтримувати сад чи город у чистоті та порядку. Крім того, граблі допомагають вирівнювати поверхню землі на грядках або клумбах, що сприяє більш рівномірному розподілу вологи та поживних речовин.

Автор оголошення продає нові віялові граблі без держака від 30 до 60 грн/шт.

Оголошення з продажу граблів на OLX

Секатор

Секатор — це важливий інструмент садового господарства, який застосовується для обрізки рослин. Це дозволяє акуратно видаляти сухі, пошкоджені, хворі чи непотрібні частини рослин

Секатор також використовується для збирання плодів, овочів та ягід з рослин. Він забезпечує акуратне відділення плодів та зменшує пошкодження рослин, що важливо для збереження якості врожаю.

Автор оголошення пропонує на продаж секатор, що був у вживанні, з ознаками зносу. Є невелика іржа, а також тріщина на одній із пластикових ручок. Слід зазначити, що товар продається без гарантії, а також без можливості повернення чи обміну.

Ціна: 30 грн/шт.

Оголошення з продажу секатору на OLX

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