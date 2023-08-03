Самый дешевый садовый инвентарь на OLX.

Работа в саду. Фото: gardeningknowhow.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На данный момент на онлайн-платформе OLX доступно практически все, что угодно, даже вертолеты . Но сегодня мы сосредоточим внимание на более обычных, но не менее важных для каждого огородника вещах – садовом инвентаре.

Новини.LIVE собрали самые дешевые товары садового инвентаря, которые продаются на OLX.

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Мешки

Несмотря на свою простоту мешки, это очень необходимый инвентарь на каждой даче. Они используются для уборки и транспортировки урожая, а также позволяют удобно и компактно упаковать продукцию.

Кроме того, мешки используются для сбора органических отходов и создания коспоста, сбора садового мусора, листьев, травы и веток, а также для многочисленных садовых задач, таких как создание ограничителей для клумб, изготовление компостных грунтовых куч, транспортировка земли и многое другое.

Автор объявления продает полипропиленовые мешки, размерами 105 на 55 см, предназначенные для перевозки груза массой до 50 кг.

Цена: 5 грн/шт.

Объявления по продаже сумок на OLX.

Шланг для полива

Важную роль в садовом хозяйстве играют и шланги для полива. Они используются для равномерного полива растений в саду и огороде. Кроме того, шланги могут использоваться для смыва грязи, пыли и мусора с дорожек и площадок в саду, делая процесс сборки более эффективным и удобным.

Автор объявления продает шланги для полива разной длины, начиная от 25 метров и до 100 метров. Вы можете приобрести нужное количество, начиная с 1 метра. Шланги выполнены в зеленом цвете и имеют двухслойную структуру из ПВХ. Шланги непрозрачны и обладают армированием капроновой нитью.

Цена: 6 грн/м.

Объявления по продаже шлангов на OLX.

Стеклянные банки

Стеклянные банки также играют немаловажную роль в садовом хозяйстве и имеют разные полезные применения. Садоводы и огородники используют стеклянные банки для консервации и хранения урожая. В них можно закатывать домашние консервы из фруктов, овощей, варенья, маринадов и других домашних заготовок, чтобы сохранить продукты свежими в течение длительного времени. Кроме того, банки могут быть использованы в качестве временных горшков для рассады растений до их посадки на постоянное место.

Автор объявления продает стеклянные банки объемом 0,5 литра в хорошем состоянии. Банки предлагаются как с крышками, так и без них.

Цена: 6 грн/шт.

Объявления по продаже банок на доске объявлений OLX.ua.

Садовые перчатки

Садовые перчатки предназначены для защиты рук садоводов и огородников от различных повреждений, таких как порезы, укусы насекомых, ожоги химических веществ и травмы от острых или колючих предметов.

Кроме того, они помогают предотвратить контакт рук с грязью, почвой, удобрениями, химикатами и другими вредными веществами, которые могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию.

Автор объявления продает хлопчатобумажные перчатки с ПВХ покрытием, которые, по его словам, идеально подходят для садовых, строительных работ и уборки.

Цена: 10 грн/шт.

Объявления по продаже перчаток на OLX.

Держаки

Черенки для лопастей, сап, граблей – это длинные ручки, которые можно приобрести отдельно и устанавливать на разные виды инструмента. Это позволяет работать с лопатой, не прогибаясь вперед, что снижает нагрузку на спину и позвоночник. Это особенно важно при выполнении тяжелых работ и длительных садовых или строительных задач.

Кроме того, если черенок вашей лопаты или других принадлежностей поврежден, вы можете легко заменить его, не покупая новый инструмент.

Автор объявления продает черенки для лопастей, граблей, сап и швабр разных диаметров.

Цена: 14 грн/шт.

Объявления по продаже шестеренков на OLX.

Лопаты

Лопаты также играют немаловажную роль в садовом хозяйстве. Они используются для копания ямок при посадке растений как саженцев, так и семян. Кроме того, лопаты применяются для выкапывания картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов.

Автор объявления продает две лопаты: одна штыковая и одна совковая. Их общая стоимость составляет 30 гривен. Лопаты б/у, а белый цвет на одной из них является следами от извести.

Объявления по продаже лопастей на OLX.

Грабли

Грабли представляют собой неотъемлемый инструмент в садовом хозяйстве. Их используют для сбора опавших листьев, травы, веток и другого растительного мусора, что помогает поддерживать сад или огород в чистоте и порядке. Кроме того, грабли помогают выравнивать поверхность земли на грядках или клумбах, что способствует более равномерному распределению влаги и питательных веществ.

Автор объявления продает новые веерные грабли без древка от 30 до 60 грн/шт.

Объявления по продаже граблей на OLX.

Секатор

Секатор – это важный инструмент садового хозяйства, применяемый для обрезки растений. Это позволяет аккуратно удалять сухие, поврежденные, больные или ненужные части растений

Секатор также используется для сбора плодов, овощей и ягод из растений. Он обеспечивает аккуратное отделение плодов и уменьшает повреждение растений, что важно для сохранения качества урожая.

Автор объявления предлагает на продажу б/у секатор с признаками износа. Есть небольшая ржавчина, а также трещина на одной из пластиковых ручек. Следует отметить, что товар продается без гарантии, без возможности возврата или обмена.

Цена: 30 грн/шт.

Объявления по продаже секатора на OLX.

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