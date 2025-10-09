Гороскоп на 9 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 9 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Тельця та 19-ї місячної доби — одної з найнебезпечніших. Це день, коли внутрішній стан може бути непередбачуваним, а емоції — суперечливими. Астрологи застерігають знаки Зодіаку: надмірна впертість чи заздрість здатні створити напругу у спілкуванні, тому важливо зберігати спокій і не піддаватися імпульсам.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 9 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день може випробовувати вашу стриманість — особливо у спілкуванні з колегами чи близькими. Астрологи радять уникати суперечок і зосередитися на справах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Місяць у вашому знаку посилює потребу в комфорті та стабільності. Проведіть день спокійно, без поспіху — навіть дрібні побутові справи принесуть задоволення й відчуття впевненості.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День може здатися повільним, але не варто дратуватися через це. Уникайте пліток і зайвих розмов — вони можуть обернутися проти вас, тому краще зайнятися саморозвитком або читанням.

Рак (22 червня — 22 липня)

Емоції сьогодні можуть стати вашими союзниками або ворогами. Якщо спрямувати чутливість у творчість чи допомогу іншим — день мине гармонійно.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні краще не наполягати на своєму — Місяць у Тельці не підтримує боротьбу за владу. Астрологи радять зайнятися речами, які приносять спокій.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви можете відчути втому від буденності, але саме вона сьогодні допоможе знайти рівновагу. Розберіть робочі завали, наведіть порядок у справах — це стане кращою терапією для вашого розуму.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Не поспішайте робити висновки — день не підходить для прийняття рішень. Займіться тим, що приносить задоволення: гарна книга, ароматний чай або прогулянка допоможуть відновити енергію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

19-та місячна доба може зіпсувати вам настрій. Уникайте негативу та самокопання — натомість спрямуйте енергію на очищення простору.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Хочеться діяти, але день спонукає до спокою. Займіться тим, що стабілізує — фінансовим плануванням, побутом, приготуванням улюбленої страви.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви будете прагнути контролю, але варто трохи відпустити ситуацію. Не беріться за важливі рішення — варто відпочити й побути наодинці з думками.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей четвер навчить вас терпінню — не все відбуватиметься за планом. Не дратуйтеся через дрібниці, а краще приділіть увагу фінансам або організації домашніх справ.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День сприяє глибокому розумінню себе. Прислухайтеся до інтуїції — вона допоможе уникнути помилок і підкаже, як звільнитися від того, що вас обтяжує.

