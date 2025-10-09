Гороскоп на 9 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 9 жовтня — які небезпеки чатують на знаки Зодіаку
Сьогодні, 9 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Тельця та 19-ї місячної доби — одної з найнебезпечніших. Це день, коли внутрішній стан може бути непередбачуваним, а емоції — суперечливими. Астрологи застерігають знаки Зодіаку: надмірна впертість чи заздрість здатні створити напругу у спілкуванні, тому важливо зберігати спокій і не піддаватися імпульсам.
Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 9 жовтня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цей день може випробовувати вашу стриманість — особливо у спілкуванні з колегами чи близькими. Астрологи радять уникати суперечок і зосередитися на справах.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Місяць у вашому знаку посилює потребу в комфорті та стабільності. Проведіть день спокійно, без поспіху — навіть дрібні побутові справи принесуть задоволення й відчуття впевненості.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День може здатися повільним, але не варто дратуватися через це. Уникайте пліток і зайвих розмов — вони можуть обернутися проти вас, тому краще зайнятися саморозвитком або читанням.
Рак (22 червня — 22 липня)
Емоції сьогодні можуть стати вашими союзниками або ворогами. Якщо спрямувати чутливість у творчість чи допомогу іншим — день мине гармонійно.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Сьогодні краще не наполягати на своєму — Місяць у Тельці не підтримує боротьбу за владу. Астрологи радять зайнятися речами, які приносять спокій.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Ви можете відчути втому від буденності, але саме вона сьогодні допоможе знайти рівновагу. Розберіть робочі завали, наведіть порядок у справах — це стане кращою терапією для вашого розуму.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Не поспішайте робити висновки — день не підходить для прийняття рішень. Займіться тим, що приносить задоволення: гарна книга, ароматний чай або прогулянка допоможуть відновити енергію.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
19-та місячна доба може зіпсувати вам настрій. Уникайте негативу та самокопання — натомість спрямуйте енергію на очищення простору.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Хочеться діяти, але день спонукає до спокою. Займіться тим, що стабілізує — фінансовим плануванням, побутом, приготуванням улюбленої страви.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ви будете прагнути контролю, але варто трохи відпустити ситуацію. Не беріться за важливі рішення — варто відпочити й побути наодинці з думками.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Цей четвер навчить вас терпінню — не все відбуватиметься за планом. Не дратуйтеся через дрібниці, а краще приділіть увагу фінансам або організації домашніх справ.
Риби (19 лютого — 20 березня)
День сприяє глибокому розумінню себе. Прислухайтеся до інтуїції — вона допоможе уникнути помилок і підкаже, як звільнитися від того, що вас обтяжує.
