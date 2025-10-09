Видео
Главная Гороскоп Гороскоп на 9 октября — какие опасности ждут знаки Зодиака

Гороскоп на 9 октября — какие опасности ждут знаки Зодиака

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 07:36
Гороскоп на 9 октября 2025 года — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 9 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Тельца и 19-х лунных суток — одних из самых опасных. Это день, когда внутреннее состояние может быть непредсказуемым, а эмоции — противоречивыми. Астрологи предостерегают знаки Зодиака: чрезмерное упрямство или зависть способны создать напряжение в общении, поэтому важно сохранять спокойствие и не поддаваться импульсам.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот четверг, 9 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день может испытывать вашу сдержанность — особенно в общении с коллегами или близкими. Астрологи советуют избегать споров и сосредоточиться на делах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Луна в вашем знаке усиливает потребность в комфорте и стабильности. Проведите день спокойно, без спешки — даже мелкие бытовые дела принесут удовольствие и чувство уверенности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День может показаться медленным, но не стоит раздражаться из-за этого. Избегайте сплетен и лишних разговоров — они могут обернуться против вас, поэтому лучше заняться саморазвитием или чтением.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эмоции сегодня могут стать вашими союзниками или врагами. Если направить чувствительность в творчество или помощь другим — день пройдет гармонично.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня лучше не настаивать на своем — Луна в Тельце не поддерживает борьбу за власть. Астрологи советуют заняться вещами, которые приносят спокойствие.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы можете почувствовать усталость от обыденности, но именно она сегодня поможет обрести равновесие. Разберите рабочие завалы, наведите порядок в делах — это станет лучшей терапией для вашего ума.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не спешите делать выводы — день не подходит для принятия решений. Займитесь тем, что приносит удовольствие: хорошая книга, ароматный чай или прогулка помогут восстановить энергию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

19-е лунные сутки могут испортить вам настроение. Избегайте негатива и самокопания — вместо этого направьте энергию на очищение пространства.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хочется действовать, но день побуждает к спокойствию. Займитесь тем, что стабилизирует — финансовым планированием, бытом, приготовлением любимого блюда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете стремиться к контролю, но стоит немного отпустить ситуацию. Не беритесь за важные решения — стоит отдохнуть и побыть наедине с мыслями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот четверг научит вас терпению — не все будет происходить по плану. Не раздражайтесь по пустякам, а лучше уделите внимание финансам или организации домашних дел.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День способствует глубокому пониманию себя. Прислушайтесь к интуиции — она поможет избежать ошибок и подскажет, как освободиться от того, что вас тяготит.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 9 октября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
