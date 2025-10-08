Гороскоп на 8 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 8 жовтня — як провести день і уникнути помилок
Середа, 8 жовтня, мине під впливом спадного Місяця у земному знаку Тельця та 18-ї місячної доби. Енергія цього дня сповільнює темп життя, допомагаючи зосередитися на стабільності, простих радощах і внутрішній гармонії. Водночас світ сьогодні відображає ваші думки, наміри й ставлення до людей. Астрологи радять знакам Зодіаку не робити різких кроків і не піддаватися чужим емоціям: важливо тримати внутрішню рівновагу.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Після бурхливої повні настає день відпочинку. Дозвольте собі зупинитися й розкласти все по поличках — ваша енергія повернеться, якщо не поспішатимете.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Місяць у вашому знаку підсилює чутливість до комфорту. Проведіть день спокійно, наведіть лад у домі — це допоможе відновити внутрішню гармонію.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День схиляє до роздумів і самоспостереження. Ви можете отримати підказку від Всесвіту, якщо не метушитиметесь і навчитеся слухати тишу.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не намагайтеся всім догодити — зосередьтеся на власному спокої. Вдалий момент, щоб відновити контакт із собою: відправляйтесь на прогулянку, побудьте на самоті.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Енергії поменшало, і це нормально. Не беріться за складні справи — краще зробіть щось приємне для душі, щоб повернути натхнення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
День віддзеркалює ваші думки, тож слідкуйте за словами. Якщо ви випромінюєте доброту — отримаєте у відповідь те саме.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Не варто планувати важливих зустрічей — сьогодні сповільнення йде на користь. Займіться фінансами або дрібними справами, щоб відчути контроль над ситуацією.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
У цей день підсвідомість особливо активна. Прислухайтеся до снів чи інтуїції — саме там захована відповідь на ваше запитання.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Світ показує вам, як ви дієте у стосунках. Якщо щось дратує — це сигнал до внутрішньої роботи, а не до суперечки.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні не час для нових проєктів, але чудовий день для порядку й стабільності. Зосередьтеся на рутині — вона заспокоїть і принесе задоволення.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Ви можете відчути втому від інформаційного шуму. Обмежте спілкування, вимкніть зайві гаджети — день просить тиші та усвідомленості.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Це дзеркальний день, тому звертайте увагу, хто і як з вами говорить. Якщо світ відповідає теплом — ви на правильному шляху; якщо ні, час переосмислити свої вчинки.
