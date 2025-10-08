Гороскоп на 8 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Фото: shutterstock.com

Середа, 8 жовтня, мине під впливом спадного Місяця у земному знаку Тельця та 18-ї місячної доби. Енергія цього дня сповільнює темп життя, допомагаючи зосередитися на стабільності, простих радощах і внутрішній гармонії. Водночас світ сьогодні відображає ваші думки, наміри й ставлення до людей. Астрологи радять знакам Зодіаку не робити різких кроків і не піддаватися чужим емоціям: важливо тримати внутрішню рівновагу.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю середу, 8 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Після бурхливої повні настає день відпочинку. Дозвольте собі зупинитися й розкласти все по поличках — ваша енергія повернеться, якщо не поспішатимете.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Місяць у вашому знаку підсилює чутливість до комфорту. Проведіть день спокійно, наведіть лад у домі — це допоможе відновити внутрішню гармонію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День схиляє до роздумів і самоспостереження. Ви можете отримати підказку від Всесвіту, якщо не метушитиметесь і навчитеся слухати тишу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не намагайтеся всім догодити — зосередьтеся на власному спокої. Вдалий момент, щоб відновити контакт із собою: відправляйтесь на прогулянку, побудьте на самоті.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Енергії поменшало, і це нормально. Не беріться за складні справи — краще зробіть щось приємне для душі, щоб повернути натхнення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День віддзеркалює ваші думки, тож слідкуйте за словами. Якщо ви випромінюєте доброту — отримаєте у відповідь те саме.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Не варто планувати важливих зустрічей — сьогодні сповільнення йде на користь. Займіться фінансами або дрібними справами, щоб відчути контроль над ситуацією.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У цей день підсвідомість особливо активна. Прислухайтеся до снів чи інтуїції — саме там захована відповідь на ваше запитання.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Світ показує вам, як ви дієте у стосунках. Якщо щось дратує — це сигнал до внутрішньої роботи, а не до суперечки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні не час для нових проєктів, але чудовий день для порядку й стабільності. Зосередьтеся на рутині — вона заспокоїть і принесе задоволення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви можете відчути втому від інформаційного шуму. Обмежте спілкування, вимкніть зайві гаджети — день просить тиші та усвідомленості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Це дзеркальний день, тому звертайте увагу, хто і як з вами говорить. Якщо світ відповідає теплом — ви на правильному шляху; якщо ні, час переосмислити свої вчинки.

