Гороскоп на 8 октября 2025 года — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Среда, 8 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в земном знаке Тельца и 18-х лунных суток. Энергия этого дня замедляет темп жизни, помогая сосредоточиться на стабильности, простых радостях и внутренней гармонии. В то же время мир сегодня отражает ваши мысли, намерения и отношение к людям. Астрологи советуют знакам Зодиака не делать резких шагов и не поддаваться чужим эмоциям: важно держать внутреннее равновесие.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту среду, 8 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

После бурного полнолуния наступает день отдыха. Позвольте себе остановиться и разложить все по полочкам — ваша энергия вернется, если не будете спешить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Луна в вашем знаке усиливает чувствительность к комфорту. Проведите день спокойно, наведите порядок в доме — это поможет восстановить внутреннюю гармонию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День располагает к размышлениям и самонаблюдению. Вы можете получить подсказку от Вселенной, если не будете суетиться и научитесь слушать тишину.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не пытайтесь всем угодить — сосредоточьтесь на собственном спокойствии. Удачный момент, чтобы восстановить контакт с собой: отправляйтесь на прогулку, побудьте в одиночестве.

Лев (23 июля — 21 августа)

Энергии поубавилось, и это нормально. Не беритесь за сложные дела — лучше сделайте что-то приятное для души, чтобы вернуть вдохновение.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День отражает ваши мысли, поэтому следите за словами. Если вы излучаете доброту — получите в ответ то же самое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не стоит планировать важных встреч — сегодня замедление идет на пользу. Займитесь финансами или мелкими делами, чтобы почувствовать контроль над ситуацией.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этот день подсознание особенно активно. Прислушайтесь к снам или интуиции — именно там спрятан ответ на ваш вопрос.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Мир показывает вам, как вы действуете в отношениях. Если что-то раздражает — это сигнал к внутренней работе, а не к спору.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня не время для новых проектов, но отличный день для порядка и стабильности. Сосредоточьтесь на рутине — она успокоит и принесет удовольствие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете почувствовать усталость от информационного шума. Ограничьте общение, выключите лишние гаджеты — день просит тишины и осознанности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это зеркальный день, поэтому обращайте внимание, кто и как с вами говорит. Если мир отвечает теплом — вы на правильном пути; если нет, время переосмыслить свои поступки.

