Головна Гороскоп Гороскоп на 6 жовтня — день гармонії та рішучих кроків

Гороскоп на 6 жовтня — день гармонії та рішучих кроків

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 15:43
Гороскоп на 6 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Понеділок, 6 жовтня, обіцяє стати днем внутрішнього очищення та відновлення рівноваги. Місяць росте у знаку Овна, спонукаючи до дій та рішучих кроків. Водночас 16-та місячна доба — час світла, гармонії та чистоти. Це сприятливий день для творчої роботи, наведення ладу, очищення простору, поїздок і нових задумів. Астрологи також радять знакам Зодіаку знайти час побути наодинці з собою — інтуїція підкаже правильний напрямок.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Ви відчуєте прилив сил і бажання діяти, але астрологи радять не поспішати — енергія дня вимагає спокою та гармонії. Займіться приємними справами, наведіть лад вдома або в думках, щоб знайти внутрішній баланс.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей понеділок сприятиме очищенню думок. Вам варто відмовитися від зайвих обов'язків і сконцентруватися на власному спокої — він стане вашим найкращим захистом від конфліктів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День пробудить цікаві ідеї та бажання щось змінити. Але не кидайтеся у нові проєкти, а краще обдумайте, як зробити вже наявне досконалішим.

Рак (22 червня — 22 липня)

Емоції цього дня можуть переплітатися зі спогадами, але це дає шанс зрозуміти себе глибше. Вдалий час для творчості, нових ідей і прибирання.

Лев (23 липня — 21 серпня)

День підходить для переоцінки планів та очищення від зайвого. Не поспішайте братися за великі завдання, натомість зробіть те, що принесе душевне задоволення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять Дівам 6 жовтня зупинитися й подивитися на життя під іншим кутом. Можливе натхнення або цікава думка, яка допоможе розв'язати стару проблему.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей понеділок Терезам варто уникати метушні й непотрібних розмов — вони лише виснажать. Проведіть час у гармонії з собою, можливо, за улюбленою справою. повернути настрій допоможе музика та прогулянка.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День не для боротьби — навіть якщо відчуваєте напруження, знайдіть спосіб його пом'якшити. Замість суперечок оберіть спокій, і тоді відкриється нове джерело енергії.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Можлива внутрішня роздвоєність — між бажанням діяти і потребою відпочити. Астрологи радять друге: дайте тілу та душі можливість відновитися, і натхнення повернеться саме.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вдалий день для наведення порядку в усьому — від робочого столу до власних думок. Будь-яке очищення матиме сильний енергетичний ефект.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви сповнені ідей, але варто тримати їх при собі, поки не з'явиться слушна мить для дії. День підходить для творчості, спокійних роздумів і внутрішнього перезавантаження.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей понеділок стане для вас днем внутрішнього очищення та натхнення. Ви відчуєте тонкий зв'язок із власною інтуїцією — саме вона підкаже, у якому напрямку рухатися далі. Уникайте зайвих емоцій і не дозволяйте нікому порушити ваш спокій.

Також пропонуємо вам інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Життя яких знаків Зодіаку назавжди змінить повня 7 жовтня 2025.

Хто зі знаків Зодіаку отримає шанс знайти роботу мрії у жовтні.

Яким знакам Зодіаку другий місяць осені подарує справжнє диво.

Якому знаку Зодіаку потрібно бути обережним з витратами у жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку сезон Терезів з 22 вересня по 21 жовтня принесе неймовірну удачу.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 6 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
