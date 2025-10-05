Гороскоп на 6 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 6 жовтня — день гармонії та рішучих кроків
Понеділок, 6 жовтня, обіцяє стати днем внутрішнього очищення та відновлення рівноваги. Місяць росте у знаку Овна, спонукаючи до дій та рішучих кроків. Водночас 16-та місячна доба — час світла, гармонії та чистоти. Це сприятливий день для творчої роботи, наведення ладу, очищення простору, поїздок і нових задумів. Астрологи також радять знакам Зодіаку знайти час побути наодинці з собою — інтуїція підкаже правильний напрямок.
Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 6 жовтня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Ви відчуєте прилив сил і бажання діяти, але астрологи радять не поспішати — енергія дня вимагає спокою та гармонії. Займіться приємними справами, наведіть лад вдома або в думках, щоб знайти внутрішній баланс.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Цей понеділок сприятиме очищенню думок. Вам варто відмовитися від зайвих обов'язків і сконцентруватися на власному спокої — він стане вашим найкращим захистом від конфліктів.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День пробудить цікаві ідеї та бажання щось змінити. Але не кидайтеся у нові проєкти, а краще обдумайте, як зробити вже наявне досконалішим.
Рак (22 червня — 22 липня)
Емоції цього дня можуть переплітатися зі спогадами, але це дає шанс зрозуміти себе глибше. Вдалий час для творчості, нових ідей і прибирання.
Лев (23 липня — 21 серпня)
День підходить для переоцінки планів та очищення від зайвого. Не поспішайте братися за великі завдання, натомість зробіть те, що принесе душевне задоволення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Астрологи радять Дівам 6 жовтня зупинитися й подивитися на життя під іншим кутом. Можливе натхнення або цікава думка, яка допоможе розв'язати стару проблему.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
У цей понеділок Терезам варто уникати метушні й непотрібних розмов — вони лише виснажать. Проведіть час у гармонії з собою, можливо, за улюбленою справою. повернути настрій допоможе музика та прогулянка.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
День не для боротьби — навіть якщо відчуваєте напруження, знайдіть спосіб його пом'якшити. Замість суперечок оберіть спокій, і тоді відкриється нове джерело енергії.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Можлива внутрішня роздвоєність — між бажанням діяти і потребою відпочити. Астрологи радять друге: дайте тілу та душі можливість відновитися, і натхнення повернеться саме.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Вдалий день для наведення порядку в усьому — від робочого столу до власних думок. Будь-яке очищення матиме сильний енергетичний ефект.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Ви сповнені ідей, але варто тримати їх при собі, поки не з'явиться слушна мить для дії. День підходить для творчості, спокійних роздумів і внутрішнього перезавантаження.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Цей понеділок стане для вас днем внутрішнього очищення та натхнення. Ви відчуєте тонкий зв'язок із власною інтуїцією — саме вона підкаже, у якому напрямку рухатися далі. Уникайте зайвих емоцій і не дозволяйте нікому порушити ваш спокій.
