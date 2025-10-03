Гороскоп на 3 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 3 жовтня, відкриває знакам Зодіаку нові можливості для пошуку гармонії. Місяць у знаку Водолія дарує бажання свободи й легкості, а 13-та місячна доба — час навчання та накопичення досвіду. Водночас це не найкращий момент для старту нових справ чи знайомств, але дуже вдалий для корекції помилок та очищення простору від зайвого.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 3 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день підкаже вам, як краще розібратися зі старими справами. Уникайте поспішних рішень і не беріться за нові проєкти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете відчути потребу у внутрішньому оновленні. Варто приділити увагу власному здоров'ю та відпочинку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день покаже, які справи потрібно переглянути. Уникайте надмірних емоцій та не поспішайте з висновками.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам краще звернути увагу на родину й домашній затишок. Уникайте нових знайомств, зосередьтеся на тих, хто поруч.

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця може принести бажання змін. Астрологи радять відкласти серйозні рішення й завершення справ на інший час.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні корисно переглянути свої робочі плани. Важливо не критикувати інших, а знайти баланс у власних діях.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день варто використати для навчання чи творчих пошуків. У коханні намагайтеся не тиснути на партнера.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви отримаєте шанс побачити помилки минулого й виправити їх. Нові справи краще відкласти, аби уникнути розчарувань.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

П'ятниця подарує натхнення для самопізнання. Варто уникати поспіху в грошових чи робочих питаннях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день допоможе вам зміцнити внутрішню стійкість. Астрологи радять не братися за надмірні обов'язки, а зосередитися на головному.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Місяць у вашому знаку відкриє бажання до експериментів. Але краще спрямувати цю енергію на самовдосконалення, а не на хаотичні дії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас цей день стане можливістю знайти гармонію через спокій та інтуїцію. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, він підкаже вірний шлях.

