Гороскоп на 23 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Вівторок, 23 вересня, відкриває третю місячну добу — час енергії, яка прагне виходу. Місяць росте у знаку Терези, астрологи кажуть, що це додає гармонії, здатності йти на компроміс і знаходити спільну мову з людьми. Однак надлишок енергії може перетворитися на руйнівний потік, якщо не контролювати емоції та негативні думки. Цей день підходить для боротьби зі шкідливими звичками, внутрішніми слабкостями й для початку нових справ.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 23 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви відчуєте сплеск енергії, який варто спрямувати на роботу чи активність. Контролюйте різкі слова — вони можуть стати причиною дрібних конфліктів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вівторок допоможе вам знайти гармонію у стосунках. Астрологи радять не відкладати щирі розмови, адже саме зараз вони принесуть полегшення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Третя місячна доба відкриє перед вами нові можливості, але не поспішайте ухвалювати важливі рішення. Зосередьтеся на дрібних справах і приберіть зайве з життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день подарує вам спокій та відчуття стабільності. Використайте його, щоб завершити старі образи й відновити гармонію у спілкуванні з близькими.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Енергія дня підштовхне вас до нових планів і амбітних ідей. Але астрологи радять уникати різких кроків — спершу обміркуйте деталі.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви можете відчути легку нерішучість, але це природно під Місяцем у Терезах. Спрямуйте увагу на самоаналіз і роботу над власними звичками.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви будете у центрі гармонії, що так важлива для вас. Примиріться з тими, з ким були у сварці, і день пройде на диво легко.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

23 вересня може подарувати несподівані зустрічі чи події. Використайте їх як можливість подолати старі страхи й проявити гнучкість.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вівторок підходить для нових починань, але у дрібницях. Великих рішень поки не варто ухвалювати, краще працюйте над звичками й дисципліною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять уважніше ставитися до емоцій — вони можуть стати джерелом сили або напруги. День сприятливий для роботи в команді та пошуку компромісів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам буде легко знаходити спільну мову з людьми. Використайте це для налагодження стосунків чи переговорів, які давно відкладали.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви можете відчути внутрішній підйом і бажання змін. Вівторок допоможе вам відмовитися від старих звичок і створити простір для нового.

