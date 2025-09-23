Гороскоп на 23 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 23 вересня: Овну — сплеск енергії, Терезам — гармонія
Вівторок, 23 вересня, відкриває третю місячну добу — час енергії, яка прагне виходу. Місяць росте у знаку Терези, астрологи кажуть, що це додає гармонії, здатності йти на компроміс і знаходити спільну мову з людьми. Однак надлишок енергії може перетворитися на руйнівний потік, якщо не контролювати емоції та негативні думки. Цей день підходить для боротьби зі шкідливими звичками, внутрішніми слабкостями й для початку нових справ.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні ви відчуєте сплеск енергії, який варто спрямувати на роботу чи активність. Контролюйте різкі слова — вони можуть стати причиною дрібних конфліктів.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Вівторок допоможе вам знайти гармонію у стосунках. Астрологи радять не відкладати щирі розмови, адже саме зараз вони принесуть полегшення.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Третя місячна доба відкриє перед вами нові можливості, але не поспішайте ухвалювати важливі рішення. Зосередьтеся на дрібних справах і приберіть зайве з життя.
Рак (22 червня — 22 липня)
Цей день подарує вам спокій та відчуття стабільності. Використайте його, щоб завершити старі образи й відновити гармонію у спілкуванні з близькими.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Енергія дня підштовхне вас до нових планів і амбітних ідей. Але астрологи радять уникати різких кроків — спершу обміркуйте деталі.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Ви можете відчути легку нерішучість, але це природно під Місяцем у Терезах. Спрямуйте увагу на самоаналіз і роботу над власними звичками.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Сьогодні ви будете у центрі гармонії, що так важлива для вас. Примиріться з тими, з ким були у сварці, і день пройде на диво легко.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
23 вересня може подарувати несподівані зустрічі чи події. Використайте їх як можливість подолати старі страхи й проявити гнучкість.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Вівторок підходить для нових починань, але у дрібницях. Великих рішень поки не варто ухвалювати, краще працюйте над звичками й дисципліною.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Астрологи радять уважніше ставитися до емоцій — вони можуть стати джерелом сили або напруги. День сприятливий для роботи в команді та пошуку компромісів.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Сьогодні вам буде легко знаходити спільну мову з людьми. Використайте це для налагодження стосунків чи переговорів, які давно відкладали.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Ви можете відчути внутрішній підйом і бажання змін. Вівторок допоможе вам відмовитися від старих звичок і створити простір для нового.
