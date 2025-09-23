Гороскоп на 23 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 23 сентября: Овну — всплеск энергии, Весам — гармония
Вторник, 23 сентября, открывает третьи лунные сутки — время энергии, которая стремится к выходу. Луна растет в знаке Весы, астрологи говорят, что это добавляет гармонии, способности идти на компромисс и находить общий язык с людьми. Однако избыток энергии может превратиться в разрушительный поток, если не контролировать эмоции и негативные мысли. Этот день подходит для борьбы с вредными привычками, внутренними слабостями и для начала новых дел.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вы почувствуете всплеск энергии, который стоит направить на работу или активность. Контролируйте резкие слова — они могут стать причиной мелких конфликтов.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Вторник поможет вам обрести гармонию в отношениях. Астрологи советуют не откладывать искренние разговоры, ведь именно сейчас они принесут облегчение.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Третьи лунные сутки откроют перед вами новые возможности, но не спешите принимать важные решения. Сосредоточьтесь на мелких делах и уберите лишнее из жизни.
Рак (22 июня — 22 июля)
Этот день подарит вам спокойствие и ощущение стабильности. Используйте его, чтобы завершить старые обиды и восстановить гармонию в общении с близкими.
Лев (23 июля — 21 августа)
Энергия дня подтолкнет вас к новым планам и амбициозным идеям. Но астрологи советуют избегать резких шагов — сначала обдумайте детали.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Вы можете почувствовать легкую нерешительность, но это естественно под Луной в Весах. Направьте внимание на самоанализ и работу над собственными привычками.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня вы будете в центре гармонии, которая так важна для вас. Примиритесь с теми, с кем были в ссоре, и день пройдет удивительно легко.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
23 сентября может подарить неожиданные встречи или события. Используйте их как возможность преодолеть старые страхи и проявить гибкость.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вторник подходит для новых начинаний, но в мелочах. Крупных решений пока не стоит принимать, лучше работайте над привычками и дисциплиной.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Астрологи советуют внимательнее относиться к эмоциям — они могут стать источником силы или напряжения. День благоприятен для работы в команде и поиска компромиссов.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня вам будет легко находить общий язык с людьми. Используйте это для налаживания отношений или переговоров, которые давно откладывали.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы можете почувствовать внутренний подъем и желание перемен. Вторник поможет вам отказаться от старых привычек и создать пространство для нового.
