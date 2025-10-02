Гороскоп на 2 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 2 жовтня — день кохання та пророчих снів
Четвер, 2 жовтня, Місяць росте у знаку Водолія, пробуджуючи бажання діяти по-новому, експериментувати, шукати свободи й легкості. 12-та місячна доба — час романтики, кохання та загостреної інтуїції, коли серце підказує правильні рішення, а сни можуть виявитися пророчими. Астрологи радять знакам Зодіаку, позбутися заздрості й жалю, щоб відкрити двері до гармонії та внутрішньої свободи, більше уваги сьогодні приділити коханим, близьким та власним почуттям.
У цей день знаки Зодіаку можуть відчути несподіваний поворот подій, адже енергія четверга сприяє сміливим рішенням і щирим емоціям.
Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 2 жовтня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цей день допоможе вам відкрити серце для нових почуттів і гармонії у стосунках. Уникайте поспіху в роботі — краще прислухатися до інтуїції.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Ви відчуєте потребу у внутрішній свободі та бажанні змін. Варто більше часу провести з близькими й уникати дрібних суперечок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Четвер відкриє для вас можливість несподіваних зустрічей, які можуть мати романтичний підтекст. У роботі не беріться за складні справи — результати будуть непевними.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні вам варто прислухатися до своїх снів чи підказок інтуїції. Уникайте надмірної емоційності — вона може нашкодити стосункам.
Лев (23 липня — 21 серпня)
День сприятливий для прояву щедрості й підтримки інших. В особистому житті можливі приємні сюрпризи, якщо ви будете відвертими.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Ви отримаєте шанс зміцнити стосунки через відверту розмову. Астрологи радять уникати критики та більше довіряти близькій людині.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Цей день відкриє для вас нові можливості у спілкуванні та співпраці. У коханні вас чекають теплі моменти, якщо ви збережете баланс у стосунках.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Четвер принесе оновлення й очищення у ваших почуттях. Варто відпустити минулі образи та дати шанс новим емоціям.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Ви відчуєте потужний приплив натхнення й бажання діяти. День вдалий для романтики та невеликих подорожей.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні вам варто більше довіряти собі й не боятися проявляти емоції. У роботі можливі затримки, але у коханні — гармонія.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Місяць у вашому знаку принесе свободу й бажання експериментів, дайте волю почуттям. Але уникайте імпульсивних рішень.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Цей день відкриє нові перспективи у стосунках та допоможе відчути підтримку близьких. Ваші сни сьогодні можуть підказати важливий вихід із ситуації.
