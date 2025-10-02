Гороскоп на 2 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Четверг, 2 октября, Луна растет в знаке Водолея, пробуждая желание действовать по-новому, экспериментировать, искать свободы и легкости. 12-е лунные сутки — время романтики, любви и обостренной интуиции, когда сердце подсказывает правильные решения, а сны могут оказаться пророческими. Астрологи советуют знакам Зодиака, избавиться от зависти и жалости, чтобы открыть двери к гармонии и внутренней свободе, больше внимания сегодня уделить любимым, близким и собственным чувствам.

В этот день знаки Зодиака могут почувствовать неожиданный поворот событий, ведь энергия четверга способствует смелым решениям и искренним эмоциям.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот четверг, 2 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день поможет вам открыть сердце для новых чувств и гармонии в отношениях. Избегайте спешки в работе — лучше прислушаться к интуиции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы почувствуете потребность во внутренней свободе и желании перемен. Стоит больше времени провести с близкими и избегать мелких споров.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Четверг откроет для вас возможность неожиданных встреч, которые могут иметь романтический подтекст. В работе не беритесь за сложные дела — результаты будут сомнительные.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам стоит прислушаться к своим снам или подсказкам интуиции. Избегайте чрезмерной эмоциональности — она может навредить отношениям.

Лев (23 июля — 21 августа)

День благоприятен для проявления щедрости и поддержки других. В личной жизни возможны приятные сюрпризы, если вы будете откровенны.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы получите шанс укрепить отношения через откровенный разговор. Астрологи советуют избегать критики и больше доверять близкому человеку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день откроет для вас новые возможности в общении и сотрудничестве. В любви вас ждут теплые моменты, если вы сохраните баланс в отношениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Четверг принесет обновление и очищение в ваших чувствах. Стоит отпустить прошлые обиды и дать шанс новым эмоциям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы почувствуете мощный прилив вдохновения и желание действовать. День удачен для романтики и небольших путешествий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам стоит больше доверять себе и не бояться проявлять эмоции. В работе возможны задержки, но в любви — гармония.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна в вашем знаке принесет свободу и желание экспериментов, дайте волю чувствам. Но избегайте импульсивных решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день откроет новые перспективы в отношениях и поможет почувствовать поддержку близких. Ваши сны сегодня могут подсказать важный выход из ситуации.

