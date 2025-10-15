Відео
Україна
Гороскоп на 15 жовтня — день спокою, мудрості та пророцтв

Гороскоп на 15 жовтня — день спокою, мудрості та пророцтв

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:06
Гороскоп на 15 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Середа, 15 жовтня, проходить під впливом спадного Місяця у знаку Лева, який наділяє нас бажанням блищати та бути поміченими. 25 місячна доба — час спокою, мудрості та пророцтв. Саме зараз Всесвіт допомагає знайти відповіді на важливі питання. Але, як застерігають астрологи, енергія сьогодні повільна, тому будь-які кроки краще робити розважливо, без метушні. День підходить для завершення справ, відпочинку, роздумів про майбутнє.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю середу, 15 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Астрологи радять не квапитись із рішеннями — цього дня інтуїція працює краще за логіку. Прислухайтеся до себе, і ви знайдете вірний шлях без зайвих зусиль.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день допоможе вам відновити внутрішню рівновагу. Після напружених подій варто трохи сповільнитись, провести час із близькими або просто насолодитися тишею.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

15 жовтня відкриває для вас нове бачення старих справ — ви зможете знайти розв'язання проблем, які здавалися складними. Головне — не поспішати, дайте думкам визріти.

Рак (22 червня — 22 липня)

День спокійний і навіть трохи мрійливий. Добре навести лад у домі, пересадити квіти або переглянути сімейні плани — усе це додасть душевного тепла.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Місяць у вашому знаку робить день особливим: ви випромінюєте харизму й привертаєте увагу. Використайте цей шанс, щоб зміцнити репутацію або нагадати світові, хто ви є.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні варто дозволити собі невелику паузу. Якщо відчуваєте втому, не тисніть на себе — спокій і відпочинок принесуть набагато більше користі, ніж робоча гонитва.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день сприятливий для зустрічей і творчості. Ви можете отримати комплімент або підтримку, яка надихне на щось нове — приймайте це як знак від Всесвіту.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Астрологи радять не сперечатися й не доводити свою правоту — день вимагає внутрішньої тиші. Замість боротьби за контроль оберіть розуміння, і отримаєте більше, ніж очікуєте.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День добре підходить для спілкування, але не для важливих угод. Вечір принесе приємну зустріч або добру новину, якщо ви збережете позитивний настрій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви можете відчути бажання усамітнитися або розібратися в собі — це природно для сьогоднішньої енергії. Відкладіть буденні справи, зосередьтеся на власних думках.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день варто прожити з легкістю. Не плануйте нічого складного — краще дозвольте життю самому привести вас до цікавих подій або потрібних людей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

25-та місячна доба допоможе вам отримати підказку згори — можливо, у сні або через несподівану зустріч. Прислухайтеся до знаків, бо вони вкажуть вам шлях до гармонії.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
