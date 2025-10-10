Відео
Головна Гороскоп Гороскоп на 10 жовтня — день великих цілей та грандіозних ідей

Гороскоп на 10 жовтня — день великих цілей та грандіозних ідей

Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:06
Гороскоп на 10 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 10 жовтня, обіцяє бути насиченою на події — день пройде під впливом спадного Місяця у знаку Близнюки, який наділяє знаки Зодіаку бажанням спілкуватися, знайомитися, ділитися ідеями. 20-та місячна доба допоможе визначитися з великими цілями, але дріб'язкові справи краще відкласти. Астрологи радять не метушитися, а спрямувати енергію на важливе.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

День вимагатиме зосередженості — не розпилюйте енергію на дрібниці. Якщо збережете спокій і стримаєте емоції, до вечора отримаєте гарну новину про роботу чи фінанси.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не поспішайте сьогодні — уважність стане вашим козирем. Можлива цікава зустріч або несподівана пропозиція, яку варто обдумати до кінця вихідних.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Місяць у вашому знаку заряджає енергією, але може створювати хаос у думках. Не беріться за кілька справ одночасно — виберіть одне головне завдання і доведіть його до кінця.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять не приймати близько до серця слова інших — цього дня ви особливо чутливі. Займіться важливими справами або спілкуванням із людьми, які вас підтримують.

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця відкриє шанс проявити себе у роботі або творчості. Не бійтеся взяти на себе ініціативу — вас помітять і оцінять, якщо діятимете впевнено, без гордовитості.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам може бути складно зосередитися через надлишок інформації. Намагайтеся уникати суперечок і порожніх розмов — день підходить для планування, а не для дій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Енергія дня допомагає вам знайти баланс у складній ситуації. Можлива несподівана підтримка з боку людини, на яку ви давно не розраховували.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете відчути бажання діяти рішуче, але Місяць у Близнюках попереджає — не поспішайте з важливими рішеннями. Придивіться до деталей, перш ніж щось підписувати чи купувати.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Астрологи радять сьогодні більше слухати, ніж говорити. Ви можете почути корисну підказку або дізнатися інформацію, яка допоможе втілити ваші плани найближчим часом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День сприятливий для професійних контактів і налагодження зв'язків. Не відмовляйтеся від запрошень — навіть коротка розмова може стати ключем до нових можливостей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваша цікавість сьогодні буде безмежною, але не дайте їй збити вас із курсу. Займіться справами, які справді надихають, а не тими, що просто заповнюють час.

Риби (19 лютого — 20 березня)

П'ятниця, 10 жовтня, може здатися хаотичною, але саме у цьому потоці ви знайдете натхнення. Якщо перестанете сумніватися, до кінця дня зробите крок, який змінить вашу внутрішню гармонію.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами на осінь 2025

Якому знаку Зодіаку чекати на особливі новини 10 жовтня.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Юпітер приготував сюрпризи.

Яким знакам Зодіаку варто проявити терпіння у жовтні.

Які дати другого місяця осені принесуть удачу кожному знаку Зодіаку.

Якому знаку Зодіаку потрібно бути обережним з грошима у жовтні.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 10 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
