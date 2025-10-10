Гороскоп на 10 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 10 жовтня, обіцяє бути насиченою на події — день пройде під впливом спадного Місяця у знаку Близнюки, який наділяє знаки Зодіаку бажанням спілкуватися, знайомитися, ділитися ідеями. 20-та місячна доба допоможе визначитися з великими цілями, але дріб'язкові справи краще відкласти. Астрологи радять не метушитися, а спрямувати енергію на важливе.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 10 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День вимагатиме зосередженості — не розпилюйте енергію на дрібниці. Якщо збережете спокій і стримаєте емоції, до вечора отримаєте гарну новину про роботу чи фінанси.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не поспішайте сьогодні — уважність стане вашим козирем. Можлива цікава зустріч або несподівана пропозиція, яку варто обдумати до кінця вихідних.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Місяць у вашому знаку заряджає енергією, але може створювати хаос у думках. Не беріться за кілька справ одночасно — виберіть одне головне завдання і доведіть його до кінця.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять не приймати близько до серця слова інших — цього дня ви особливо чутливі. Займіться важливими справами або спілкуванням із людьми, які вас підтримують.

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця відкриє шанс проявити себе у роботі або творчості. Не бійтеся взяти на себе ініціативу — вас помітять і оцінять, якщо діятимете впевнено, без гордовитості.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам може бути складно зосередитися через надлишок інформації. Намагайтеся уникати суперечок і порожніх розмов — день підходить для планування, а не для дій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Енергія дня допомагає вам знайти баланс у складній ситуації. Можлива несподівана підтримка з боку людини, на яку ви давно не розраховували.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете відчути бажання діяти рішуче, але Місяць у Близнюках попереджає — не поспішайте з важливими рішеннями. Придивіться до деталей, перш ніж щось підписувати чи купувати.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Астрологи радять сьогодні більше слухати, ніж говорити. Ви можете почути корисну підказку або дізнатися інформацію, яка допоможе втілити ваші плани найближчим часом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День сприятливий для професійних контактів і налагодження зв'язків. Не відмовляйтеся від запрошень — навіть коротка розмова може стати ключем до нових можливостей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваша цікавість сьогодні буде безмежною, але не дайте їй збити вас із курсу. Займіться справами, які справді надихають, а не тими, що просто заповнюють час.

Риби (19 лютого — 20 березня)

П'ятниця, 10 жовтня, може здатися хаотичною, але саме у цьому потоці ви знайдете натхнення. Якщо перестанете сумніватися, до кінця дня зробите крок, який змінить вашу внутрішню гармонію.

