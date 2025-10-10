Гороскоп на 10 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 10 октября, обещает быть насыщенной на события — день пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Близнецы, которая наделяет знаки Зодиака желанием общаться, знакомиться, делиться идеями. 20-е лунные сутки помогут определиться с большими целями, но мелочные дела лучше отложить. Астрологи советуют не суетиться, а направить энергию на важное.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 10 октября.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

День потребует сосредоточенности — не распыляйте энергию на мелочи. Если сохраните спокойствие и сдержите эмоции, к вечеру получите хорошую новость о работе или финансах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не спешите сегодня — внимательность станет вашим козырем. Возможна интересная встреча или неожиданное предложение, которое стоит обдумать до конца выходных.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Луна в вашем знаке заряжает энергией, но может создавать хаос в мыслях. Не беритесь за несколько дел одновременно — выберите одну главную задачу и доведите ее до конца.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют не принимать близко к сердцу слова других — в этот день вы особенно чувствительны. Займитесь важными делами или общением с людьми, которые вас поддерживают.

Лев (23 июля — 21 августа)

Пятница откроет шанс проявить себя в работе или творчестве. Не бойтесь взять на себя инициативу — вас заметят и оценят, если будете действовать уверенно, без надменности.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вам может быть сложно сосредоточиться из-за переизбытка информации. Старайтесь избегать споров и пустых разговоров — день подходит для планирования, а не для действий.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Энергия дня помогает вам найти баланс в сложной ситуации. Возможна неожиданная поддержка со стороны человека, на которого вы давно не рассчитывали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать желание действовать решительно, но Луна в Близнецах предупреждает — не спешите с важными решениями. Присмотритесь к деталям, прежде чем что-то подписывать или покупать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Астрологи советуют сегодня больше слушать, чем говорить. Вы можете услышать полезную подсказку или узнать информацию, которая поможет воплотить ваши планы в ближайшее время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День благоприятен для профессиональных контактов и налаживания связей. Не отказывайтесь от приглашений — даже короткий разговор может стать ключом к новым возможностям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше любопытство сегодня будет безграничным, но не дайте ему сбить вас с курса. Займитесь делами, которые действительно вдохновляют, а не теми, что просто заполняют время.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пятница, 10 октября, может показаться хаотичной, но именно в этом потоке вы найдете вдохновение. Если перестанете сомневаться, к концу дня сделаете шаг, который изменит вашу внутреннюю гармонию.

Также делимся другими астрологическими прогнозами на осень 2025

Какому знаку Зодиака ждать особых новостей 10 октября.

Каким знакам Зодиака ретроградный Юпитер приготовил сюрпризы.

Каким знакам Зодиака стоит проявить терпение в октябре.

Какие даты второго месяца осени принесут удачу каждому знаку Зодиака.

Какому знаку Зодиака нужно быть осторожным с деньгами в октябре.