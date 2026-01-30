Тарабарова заявила про занижені бали Україні на Дитячому Євробаченні

Світлана Тарабарова. Фото: УНІАН

Музична продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова заявила, що результати Дитячого Євробачення-2025 не були повністю об'єктивними щодо України. За її словами, українській учасниці навмисно занижували оцінки, попри очевидну активну підтримку глядачів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для Лєри Татарчук.

Світлана Тарабарова переконана, що Україні навмисне занизили бали на Дитячому Євробаченні

У 2025 році Україну на конкурсі представляла Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". Виступ приніс країні друге місце, однак, як наголосила Тарабарова, реальний розклад голосів свідчив про інше. Вона звернула увагу, що саме глядацьке голосування висунуло Україну на перше місце, тоді як професійне журі суттєво зменшило підсумковий результат.

Продюсерка розповіла, що атмосфера в залі під час фіналу була напруженою, але Україну не надто сильно підтримували. Мовляв, у момент, коли на екранах демонстрували боротьбу за перше місце між Україною та Францією, в залі панувала майже повна тиша. Тарабарова зазначила, що це створило відчуття, наче Україну не хотіли бачити переможницею.

Артистка також заявила, що жодна країна не віддала Україні максимальні 12 балів від журі, зокрема навіть ті держави, які традиційно вважають "сусідніми" або "дружніми". Водночас, за її словами, значно слабші виступи інших учасників отримували високі.

"Жодна країна не дала 12 балів. Ані наші сусіди, ніхто просто! Ми були засмучені, розлючені, це несправедливо. Дітям, які там майже в ноти не попадали, їм давали 10 балів, 12 балів... У мене тільки одна відповідь, що це трішки політична історія", — заявила Тарабарова.

За її словами, європейська аудиторія та частина журі втомилися від української теми, через що Україна стала для них "незручною". Продюсерка підсумувала, що команда була розчарована результатами, адже, на її думку, Україна заслуговувала на перемогу, а отримане "срібло" не є справжньою оцінкою.

