Главная Евровидение Устали от Украины — Тарабарова высказалась о Детском Евровидении

Устали от Украины — Тарабарова высказалась о Детском Евровидении

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 12:12
Тарабарова заявила о заниженных баллах Украине на Детском Евровидении
Светлана Тарабарова. Фото: УНИАН

Музыкальный продюсер национального отбора Светлана Тарабарова заявила, что результаты Детского Евровидения-2025 не были полностью объективными по отношению к Украине. По ее словам, украинской участнице намеренно занижали оценки, несмотря на очевидную активную поддержку зрителей.

Об этом она рассказала в интервью для Леры Татарчук.

Читайте также:

Светлана Тарабарова убеждена, что Украине умышленно занизили баллы на Детском Евровидении

В 2025 году Украину на конкурсе представляла София Нерсесян с песней "Мотанка". Выступление принесло стране второе место, однако, как отметила Тарабарова, реальный расклад голосов свидетельствовал о другом. Она обратила внимание, что именно зрительское голосование выдвинуло Украину на первое место, тогда как профессиональное жюри существенно уменьшило итоговый результат.

Продюсер рассказала, что атмосфера в зале во время финала была напряженной, но Украину не слишком сильно поддерживали. Мол, в момент, когда на экранах демонстрировали борьбу за первое место между Украиной и Францией, в зале царила почти полная тишина. Тарабарова отметила, что это создало ощущение, будто Украину не хотели видеть победительницей.

Артистка также заявила, что ни одна страна не отдала Украине максимальные 12 баллов от жюри, в том числе даже те государства, которые традиционно считают "соседними" или "дружественными". В то же время, по ее словам, значительно более слабые выступления других участников получали высокие.

"Ни одна страна не дала 12 баллов. Ни наши соседи, никто просто! Мы были расстроены, разъярены, это несправедливо. Детям, которые там почти в ноты не попадали, им давали 10 баллов, 12 баллов... У меня только один ответ, что это немножко политическая история", — заявила Тарабарова.

По ее словам, европейская аудитория и часть жюри устали от украинской темы, из-за чего Украина стала для них "неудобной". Продюсер подытожила, что команда была разочарована результатами, ведь, по ее мнению, Украина заслуживала победы, а полученное "серебро" не является настоящей оценкой.

Напомним, тем временем продолжается активная подготовка к Евровидению-2026. Известно, кто будет ведущим на главном конкурсе.

Также читайте, почему и когда Украина бойкотировала песенный конкурс Евровидение.

Евровидение Светлана Тарабарова певец голосование конкурс Евровидение 2025
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
