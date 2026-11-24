Сцена нацвідбору на Євробачення. Фото ілюстративне: "Суспільне мовлення"

У вівторок, 24 листопада, оприлюднили лонглист Національного відбору на Євробачення-2027, до якого увійшли 18 виконавців і музичних колективів. Цьогоріч Суспільне змінило правила конкурсу, збільшивши максимально можливу кількість учасників цього етапу з 12 до 18, щоб надати більшій кількості артистів шанс продовжити боротьбу за участь у конкурсі.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Хто увійшов до лонглиста Нацвідбору-2027

В оприлюдненому переліку претендентів є як сольні виконавці, так і музичні гурти.

До списку увійшли:

ANKA

EPOLETS

FOLKULAKA

GANNA

HITS FACTORY

MELOS

MIA RAMARI

ROVIN'

SKYLER R

SPOKUSY

STASYA

VLAD DARWIN

YAGODY

YAKAYA

YARIMA

КАЖАННА

СОЛІДНІ ЛЮДИ

УЛЯНА ШУБА

Змінили правила Нацвідбору

Рішення про розширення лонглиста ухвалили 9 листопада 2026 року на засіданні правління АТ "НСТУ" за ініціативою музичного продюсера Дмитра Шурова.

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Лонглист учасників Нацвідбору було розширено, щоб більше учасників отримали шанс пройти до наступного етапу Нацвідбору.

Загалом Суспільне отримало 217 заявок від 201 артиста, серед яких 153 сольні виконавці та 48 гуртів. Приймання заявок тривало з 15 вересня до 2 листопада.

Учасникам лонглиста запропонують укласти договори із організаторами до 24 листопада. Серед артистів, які не пройдуть безпосередньо до фіналу, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Воно визначить ще одного фіналіста.

Переможця Нацвідбору оберуть у лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нідерланди оголосили про відмову від участі в Євробаченні-2027 через суперечки навколо присутності Ізраїлю на конкурсі. Організація суспільного мовлення NPO пояснила, що після консультацій не вдалося заручитися достатньою підтримкою для повернення країни.

Також Новини.LIVE писали, що Чехія оголосила про пропуск Євробачення-2027 через фінансові труднощі суспільного мовника. У Чеському телебаченні пояснили, що підготовка до міжнародного конкурсу потребує значних організаційних і виробничих витрат.