Сцена национального отбора на "Евровидение". Фото иллюстративное: "Суспільне мовлення"

Во вторник, 24 ноября, обнародовали лонг-лист Национального отбора на Евровидение-2027, в который вошли 18 исполнителей и музыкальных коллективов. В этом году Суспільне изменило правила конкурса, увеличив максимально возможное количество участников этого этапа с 12 до 18, чтобы предоставить большему числу артистов шанс продолжить борьбу за участие в конкурсе.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Кто вошел в лонг-лист Нацотбора-2027

В обнародованном перечне претендентов есть как сольные исполнители, так и музыкальные группы.

В список вошли:

ANKA

EPOLETS

FOLKULAKA

GANNA

HITS FACTORY

MELOS

MIA RAMARI

ROVIN'

SKYLER R

SPOKUSY

STASYA

VLAD DARWIN

YAGODY

YAKAYA

YARIMA

КАЖАННА

СОЛІДНІ ЛЮДИ

УЛЯНА ШУБА

Изменили правила Нацотбора

Решение о расширении лонг-листа приняли 9 ноября 2026 года на заседании правления АО "НСТУ" по инициативе музыкального продюсера Дмитрия Шурова.

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Всего Суспільне получило 217 заявок от 201 артиста, среди которых 153 сольных исполнителя и 48 групп. Прием заявок продолжался с 15 сентября по 2 ноября.

Участникам лонг-листа предложат заключить договоры с организаторами до 24 ноября. Среди артистов, которые не пройдут непосредственно в финал, проведут рейтинговое онлайн-голосование. Оно определит еще одного финалиста.

Победителя Нацотбора выберут в феврале 2027 года по результатам голосования жюри и зрителей.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Нидерланды объявили об отказе от участия в Евровидении-2027 из-за споров вокруг присутствия Израиля на конкурсе. Организация общественного вещания NPO объяснила, что после консультаций не удалось заручиться достаточной поддержкой для возвращения страны.

Также Новини.LIVE писали, что Чехия объявила о пропуске Евровидения-2027 из-за финансовых трудностей общественного вещателя. На Чешском телевидении объяснили, что подготовка к международному конкурсу требует значительных организационных и производственных расходов.