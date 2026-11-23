Софія Нерсесян. Фото: Voices of Europe

Українська співачка, срібна призерка Дитячого Євробачення-2025 Софія Нерсесян стала першою переможницею міжнародного онлайн-конкурсу Top Talent of the Year від Voices of Europe. Вона отримала 68% голосів аудиторії та найвищу оцінку міжнародного журі. За перемогу Софія отримає €15 тисяч, а також долучиться до різдвяної благодійної кампанії на підтримку дітей в Україні.

За інформацією організаторів, у фінальному голосуванні, яке тривало 24 години, взяли участь понад 100 тисяч людей з усього світу. Загалом за звання Top Talent of the Year 2026 змагалися 20 виконавців, троє з яких дійшли до суперфіналу.

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Конкурс проходив на Instagram-сторінці Voices of Europe з аудиторією майже півмільйона людей: глядачі обирали артистів на основі їхніх попередніх виступів, без окремого сценічного фіналу. Паралельно учасників оцінювало міжнародне журі, до якого увійшли досвідчені співаки та викладачі вокалу.

Софія Нерсесян. Фото: Year від Voices of Europe

Софія посіла перше місце в обох голосуваннях. Підтримка аудиторії принесла їй 68 балів, а від журі вона отримала 39 зі 100 балів, які воно розподіляло між фіналістами. Її загальний результат — 107 балів.

"Нас вразило, який сильний відгук знайшов голос Софії серед слухачів. Вона підкорила і публіку, і наше журі зі співаків та викладачів вокалу. Ми пишаємося нашою першою переможницею й чекаємо на спільну роботу цього Різдва, щоб разом подарувати дітям в Україні різдвяні подарунки", — зазначили організатори Voices of Europe.

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Окрім нагороди Top Talent of the Year 2026 та грошового призу, Софія отримала запрошення стати амбасадоркою Sing for Ukraine — і погодилася долучитися до ініціативи.

Софія Нерсесян. Фото: Voices of Europe

Цю різдвяну кампанію Voices of Europe організовує для збору коштів на подарунки дітям в Україні, які постраждали від російської війни. Вона об’єднає артистів і спонсорів навколо записів різдвяних пісень, відеопривітань та благодійних заходів. За словами організаторів, перші учасники й партнери вже приєдналися до кампанії. Деталі участі Софії оголосять згодом. Благодійний збір проводитимуть окремо від виплати її конкурсного призу.

У грудні 2025 року Софія Нерсесян представляла Україну на Дитячому Євробаченні в Тбілісі з піснею "Мотанка". Вона посіла друге місце в загальному заліку та перемогла у глядацькому голосуванні, отримавши від аудиторії 98 балів.