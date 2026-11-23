София Нерсесян. Фото: Voices of Europe

Украинская певица, серебряная призерка "Детского Евровидения-2025" София Нерсесян стала первой победительницей международного онлайн-конкурса Top Talent of the Year от Voices of Europe. Она получила 68% голосов зрителей и наивысшую оценку международного жюри. За победу София получит 15 тысяч евро, а также присоединится к рождественской благотворительной кампании в поддержку детей в Украине.

По информации организаторов, в финальном голосовании, которое длилось 24 часа, приняли участие более 100 тысяч человек со всего мира. Всего за звание Top Talent of the Year 2026 соревновались 20 исполнителей, трое из которых вышли в суперфинал.

Реклама

Конкурс проходил на странице Voices of Europe в Instagram с аудиторией почти в полмиллиона человек: зрители выбирали артистов на основе их предыдущих выступлений, без отдельного сценического финала. Параллельно участников оценивало международное жюри, в состав которого вошли опытные певцы и преподаватели вокала.

София Нерсесян. Фото: Year от Voices of Europe

София заняла первое место в обоих голосованиях. Поддержка зрителей принесла ей 68 баллов, а от жюри она получила 39 из 100 баллов, которые оно распределяло между финалистами. Её общий результат — 107 баллов.

"Нас поразило, какой сильный отклик вызвал голос Софии у слушателей. Она покорила и публику, и наше жюри, состоящее из певцов и преподавателей вокала. Мы гордимся нашей первой победительницей и с нетерпением ждем совместной работы в это Рождество, чтобы вместе подарить детям в Украине рождественские подарки", — отметили организаторы Voices of Europe.

Читайте также:

Помимо награды Top Talent of the Year 2026 и денежного приза, София получила приглашение стать амбассадором Sing for Ukraine — и согласилась присоединиться к инициативе.

София Нерсесян. Фото: Voices of Europe

Эту рождественскую кампанию Voices of Europe организует для сбора средств на подарки детям в Украине, пострадавшим от российской войны. Она объединит артистов и спонсоров вокруг записи рождественских песен, видеопоздравлений и благотворительных мероприятий. По словам организаторов, первые участники и партнеры уже присоединились к кампании. Подробности участия Софии объявят позже. Сбор пожертвований будет проводиться отдельно от выплаты ее конкурсного приза.

В декабре 2025 года София Нерсесян представляла Украину на Детском Евровидении в Тбилиси с песней "Мотанка". Она заняла второе место в общем зачете и победила в зрительском голосовании, получив от аудитории 98 баллов.