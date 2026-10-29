Співак Клод (Claude) з Нідерландів на Євробаченні-2025. Фото: Reuters

Нідерланди не братимуть участі в Євробаченні-2027. Про це 27 жовтня оголосила організація суспільного мовлення NPO. Наприкінці вересня країна планувала повернутися на конкурс після річної перерви, але під час підготовки не вдалося узгодити участь із суспільними мовниками.

Про це повідомляє NOS, передає Новини.LIVE.

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Чому Нідерланди відмовилися від Євробачення-2027

"Нідерланди все ж не відправлять свого представника на пісенний конкурс "Євробачення". Про це повідомила NPO (організація, яка координує роботу нідерландських суспільних телеканалів і радіостанцій — ред.) після консультацій. За її словами, наразі немає "достатньої підтримки" для участі в конкурсі наступного року", — йдеться у повідомленні.

Головним спірним питанням стала участь Ізраїлю. Кілька європейських мовників вважають, що країну слід усунути від конкурсу через війну в секторі Гази.

Голова правління NPO Єт де Раніц розповіла, що спочатку організація вважала підтримку повернення достатньою. Проте під час переговорів не вдалося знайти прийнятний варіант участі.

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"Тому ми змушені дійти висновку, що наразі ще зарано брати участь у Євробаченні 2027 року. З огляду на чутливість тем, які зараз обговорюються, ми вирішили наразі зробити паузу", — заявила де Раніц.

Директор медіанапряму NPO Юрре Босман додав, що організація хоче зберегти підтримку конкурсантів серед мовників. Представників країни планують відправляти на конкурс лише за умови, що вони матимуть повну підтримку одного або кількох суспільних мовників.

"Ми вже давно знаємо, що участь Ізраїлю викликає різні реакції в суспільстві, провокує дискусії та розбіжності. Це стосується також мовників і їхніх працівників, і ми розуміємо, наскільки це чутливе питання", — зазначив Босман.

Як Нідерланди змінили рішення щодо конкурсу

Наприкінці вересня NPO повідомила, що Нідерланди повернуться на Євробачення після року відсутності. Тоді організація планувала підготувати спільну заявку від суспільних мовників, попри участь Ізраїлю.

Цей план з'явився після рішення телекомпанії AVROTROS вдруге поспіль відмовитися від конкурсу. У серпні мовник заявив, що більше не вважає захід нейтральним, поки одна з країн-учасниць залишається залученою до масштабного військового конфлікту.

Рішення повернутися на конкурс викликало критику й усередині нідерландського суспільного мовлення. На початку жовтня понад 400 працівників NPO надіслали спільного листа з протестом проти участі. Вони вимагали пояснити, як саме ухвалили це рішення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Чехія також не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2027 році. У чеському суспільному мовнику пояснили рішення поточними змінами бюджету та уточнили, що відмова стосується лише наступного року. Там зазначили, що конкурс потребує значних ресурсів для підготовки програм, виробництва й організації.

Також Новини.LIVE писали про те, що Україна офіційно візьме участь у Євробаченні-2027, яке прийматиме Болгарія. Водночас формат Національного відбору змінять через безпекові ризики та можливі труднощі взимку. У Суспільному обіцяють зробити все необхідне, щоб українські артисти змогли представити свої пісні, а глядачі — обрати представника країни.