Певец Клод (Claude) из Нидерландов на "Евровидении-2025". Фото: Reuters

Нидерланды не будут участвовать в Евровидении-2027. Об этом 27 октября объявила организация общественного вещания NPO. В конце сентября страна планировала вернуться на конкурс после годичного перерыва, но в ходе подготовки не удалось согласовать участие с общественными вещателями.

Об этом сообщает NOS, передает Новини.LIVE.

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Почему Нидерланды отказались от Евровидения-2027

"Нидерланды все же не отправят своего представителя на песенный конкурс "Евровидение". Об этом сообщила NPO (организация, координирующая работу нидерландских общественных телеканалов и радиостанций — ред.) после консультаций. По её словам, на данный момент нет "достаточной поддержки" для участия в конкурсе в следующем году", — говорится в сообщении.

Главным спорным вопросом стало участие Израиля. Несколько европейских вещателей считают, что страну следует отстранить от конкурса из-за войны в секторе Газа.

Председатель правления NPO Йет де Раниц рассказала, что изначально организация считала поддержку возвращения достаточной. Однако в ходе переговоров не удалось найти приемлемый вариант участия.

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"Поэтому мы вынуждены прийти к выводу, что пока еще рано участвовать в "Евровидении" 2027 года. Учитывая деликатность обсуждаемых сейчас тем, мы решили на данный момент сделать паузу", — заявила де Раниц.

Директор медиа-направления NPO Юрре Босман добавил, что организация хочет сохранить поддержку конкурсантов со стороны вещателей. Представителей страны планируют отправлять на конкурс только при условии, что они будут иметь полную поддержку одного или нескольких общественных вещателей.

"Мы уже давно знаем, что участие Израиля вызывает разные реакции в обществе, провоцирует дискуссии и разногласия. Это касается также вещательных компаний и их сотрудников, и мы понимаем, насколько это деликатный вопрос", — отметил Босман.

Как Нидерланды изменили решение относительно конкурса

В конце сентября NPO сообщила, что Нидерланды вернутся на "Евровидение" после годичного перерыва. Тогда организация планировала подготовить совместную заявку от общественных вещателей, несмотря на участие Израиля.

Этот план появился после решения телекомпании AVROTROS во второй раз подряд отказаться от участия в конкурсе. В августе вещатель заявил, что больше не считает мероприятие нейтральным, пока одна из стран-участниц остается вовлеченной в масштабный военный конфликт.

Решение вернуться на конкурс вызвало критику и внутри нидерландского общественного вещания. В начале октября более 400 сотрудников NPO направили совместное письмо с протестом против участия. Они требовали объяснить, как именно было принято это решение.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Чехия также не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2027 году. В чешском общественном вещателе объяснили решение текущими изменениями в бюджете и уточнили, что отказ касается только следующего года. Там отметили, что конкурс требует значительных ресурсов для подготовки программ, производства и организации.

Также Новини.LIVE писали о том, что Украина официально примет участие в "Евровидении-2027", которое будет принимать Болгария. В то же время формат национального отбора изменят из-за рисков для безопасности и возможных трудностей зимой. В "Суспільному" обещают сделать всё необходимое, чтобы украинские артисты смогли представить свои песни, а зрители — выбрать представителя страны.