Сцена Нацвідбору Євробачення. Ілюстративне фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Суспільне змінило правила Національного відбору на Євробачення-2027. Максимальну кількість учасників лонглиста збільшили з 12 до 18. Остаточний перелік конкурсантів визначить організаційний комітет після розгляду заявок.

Про це повідомило Суспільне Мовлення, інформує Новини.LIVE.

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Чому розширили лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027

Відповідне рішення ухвалили 9 листопада 2026 року під час засідання правління АТ "НСТУ". Ініціатором змін став музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров. Завдяки розширенню списку більше артистів матимуть можливість продовжити участь у конкурсі.

Виконавча продюсерка творчого об’єднання "Євробачення" Оксана Скибінська пояснила, що збільшення кількості місць у лонглисті має дати шанс більшій кількості конкурсантів пройти до наступного етапу. Водночас рішення про остаточний склад списку ухвалюватимуть після опрацювання всіх отриманих заявок.

"З ініціативи музичного продюсера Дмитра Шурова лонглист учасників Нацвідбору було розширено, щоб більше учасників отримали шанс пройти до наступного етапу Нацвідбору. При цьому остаточне рішення щодо переліку учасників лонглиста буде прийнято оргкомітетом після опрацювання отриманих заявок", — прокоментувала Скибінська.

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Скільки заявок подали на Нацвідбір Євробачення-2027

Приймання заявок на участь у Національному відборі тривало з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно. За цей час Суспільне Мовлення отримало 217 заявок від 201 артиста. Серед них — 153 сольні виконавці та 48 музичних гуртів.

За результатами попереднього відбору організатори сформують лонглист конкурсантів, які продовжать боротьбу за право представляти Україну на Євробаченні. Учасникам, які потраплять до списку, запропонують укласти договір із Суспільним. Кінцевий термін для цього — 24 листопада. Сам перелік оприлюднять згодом.

Крім того, серед учасників лонглиста, які не пройдуть до фіналу за рішенням організаторів, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Воно дасть змогу визначити ще одного конкурсанта, який виступить у фіналі Нацвідбору.

Переможця Національного відбору визначать у лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Де відбудеться Євробачення-2027

71-й Пісенний конкурс Євробачення вперше прийматиме Болгарія. Таку можливість країна отримала після перемоги співачки DARA з піснею "Bangaranga".

Місцем проведення конкурсу стане прибережне болгарське місто Бурґас. Пісенний конкурс прийматиме майданчик "Арена Бурґас".

Півфінали Євробачення-2027 заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал відбудеться 15 травня на новому спортивно-розважальному майданчику "Арена Бурґас".

Скриншот повідомлення Суспільного Мовлення/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Нідерланди відмовилися від участі в Євробаченні-2027 через суперечки навколо допуску Ізраїлю до конкурсу. У суспільному мовленні NPO заявили, що не вдалося заручитися достатньою підтримкою мовників для участі країни. Раніше Нідерланди планували повернутися на Євробачення після річної перерви, попри присутність Ізраїлю серед конкурсантів.

Новини.LIVE писали, що Чехія пропустить Євробачення-2027 через бюджетні обмеження та необхідність скорочення витрат суспільного мовника. У Чеському телебаченні пояснили, що конкурс потребує значних фінансових ресурсів для підготовки та організації. Водночас відмова стосується лише 2027 року, а можливість повернення Чехії на Євробачення розглядатимуть окремо.