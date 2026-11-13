Сцена национального отбора на Евровидение. Иллюстративное фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Суспільне изменило правила национального отбора на "Евровидение-2027". Максимальное количество участников лонг-листа увеличили с 12 до 18. Окончательный список конкурсантов определит организационный комитет после рассмотрения заявок.

Об этом сообщило Суспільне Мовлення, передает Новини.LIVE.

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Почему расширили лонг-лист национального отбора на Евровидение-2027

Соответствующее решение было принято 9 ноября 2026 года во время заседания правления АО "НСТУ". Инициатором изменений стал музыкальный продюсер национального отбора Дмитрий Шуров. Благодаря расширению списка больше артистов получат возможность продолжить участие в конкурсе.

Исполнительный продюсер творческого объединения "Евровидение" Оксана Скибинская пояснила, что увеличение количества мест в лонг-листе должно дать шанс большему количеству конкурсантов пройти в следующий этап. В то же время решение об окончательном составе списка будет принято после рассмотрения всех поступивших заявок.

"По инициативе музыкального продюсера Дмитрия Шурова лонг-лист участников национального отбора был расширен, чтобы больше участников получили шанс пройти в следующий этап национального отбора. При этом окончательное решение относительно списка участников лонг-листа будет принято оргкомитетом после рассмотрения поступивших заявок", — прокомментировала Скибинская.

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Сколько заявок поступило на национальный отбор Евровидения-2027

Прием заявок на участие в Национальном отборе длился с 15 сентября по 2 ноября 2026 года включительно. За это время Суспільне Мовлення получило 217 заявок от 201 артиста. Среди них —153 сольных исполнителя и 48 музыкальных групп.

По результатам предварительного отбора организаторы сформируют лонг-лист конкурсантов, которые продолжат борьбу за право представлять Украину на "Евровидении". Участникам, попавшим в список, предложат заключить договор с "Суспільним". Крайний срок для этого — 24 ноября. Сам список будет обнародован позже.

Кроме того, среди участников лонг-листа, которые не пройдут в финал по решению организаторов, проведут рейтинговое онлайн-голосование. Оно позволит определить ещё одного конкурсанта, который выступит в финале национального отбора.

Победителя Национального отбора определят в феврале 2027 года по результатам голосования жюри и зрителей.

Где пройдет Евровидение-2027

71-й Песенный конкурс "Евровидение" впервые примет Болгария. Такую возможность страна получила после победы певицы DARA с песней "Bangaranga".

Местом проведения конкурса станет приморский болгарский город Бургас. Песенный конкурс пройдет на площадке "Арена Бургас".

Полуфиналы Евровидения-2027 запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая на новой спортивно-развлекательной площадке "Арена Бургас".

Скриншот сообщения Суспільного Мовлення/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Нидерланды отказались от участия в "Евровидении-2027" из-за споров вокруг допуска Израиля к конкурсу. В общественном вещании NPO заявили, что не удалось заручиться достаточной поддержкой вещателей для участия страны. Ранее Нидерланды планировали вернуться на "Евровидение" после годичного перерыва, несмотря на присутствие Израиля среди конкурсантов.

Новини.LIVE сообщали, что Чехия пропустит "Евровидение-2027" из-за бюджетных ограничений и необходимости сокращения расходов общественного вещателя. На Чешском телевидении пояснили, что конкурс требует значительных финансовых ресурсов для подготовки и организации. При этом отказ касается только 2027 года, а возможность возвращения Чехии на "Евровидение" будет рассматриваться отдельно.