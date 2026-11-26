Гурт SPOKUSY. Фото: пресслужба гурту SPOKUSY

Організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2027 ухвалив рішення про дискваліфікацію гурту SPOKUSY. Причиною стали повідомлення про неетичну поведінку та висловлювання співзасновника й гітариста колективу Ігоря Черепанова, якого звинувачують у домаганнях до неповнолітніх.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Постер гурту SPOKUSY. Фото: "Суспільне"

Гурт SPOKUSY дискваліфікували з Нацвідбору

Рішення про припинення участі колективу ухвалили на позачерговому засіданні Оргкомітету. Організатори пояснили, що перед затвердженням довгого списку учасників усіх виконавців перевіряють на наявність репутаційних ризиків.

Однак під час перевірки не було відомостей про спілкування Черепанова з неповнолітніми, яке може мати ознаки грумінгу.

Після оприлюднення відповідної інформації організатори скликали позачергове засідання.

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В Оргкомітеті наголосили, що категорично засуджують грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми.

Підставою для дискваліфікації стало порушення пункту 4.6 правил Нацвідбору, який передбачає відсутність неетичної поведінки чи висловлювань учасників як під час конкурсу, так і в минулому.

Після виключення SPOKUSY участь у відборі продовжать 17 виконавців.

Найближчим часом організатори визначать фіналістів конкурсу. У фіналі, запланованому на лютий 2027 року, виступлять щонайменше сім учасників.

Переможця традиційно оберуть за результатами голосування професійного журі та глядачів.

Сам пісенний конкурс Євробачення-2027 відбудеться в болгарському Бурґасі. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал — на 15 травня.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що "Суспільне" оголосило про розширення лонгліста Національного відбору на Євробачення-2027 із 12 до 18 учасників. Ініціатором змін став музичний продюсер Дмитро Шуров, який прагнув надати більшій кількості артистів можливість продовжити боротьбу за участь у конкурсі.

Також Новини.LIVE писали, що Нідерланди оголосили про відмову від участі в Євробаченні-2027 через суперечки навколо допуску Ізраїлю. Організація суспільного мовлення NPO повідомила, що після консультацій не вдалося забезпечити достатню підтримку повернення країни на конкурс.