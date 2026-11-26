Группа SPOKUSY. Фото: пресс-служба группы SPOKUSY

Организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2027 принял решение о дисквалификации группы SPOKUSY. Причиной стали сообщения о неэтичном поведении и высказываниях сооснователя и гитариста коллектива Игоря Черепанова, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Постер группы SPOKUSY. Фото: "Суспільне"

Группу SPOKUSY дисквалифицировали с Нацотбора

Решение о прекращении участия коллектива приняли на внеочередном заседании Оргкомитета. Организаторы объяснили, что перед утверждением длинного списка участников всех исполнителей проверяют на наличие репутационных рисков.

Однако во время проверки не было сведений об общении Черепанова с несовершеннолетними, которое может иметь признаки груминга.

После обнародования соответствующей информации организаторы созвали внеочередное заседание.

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В Оргкомитете подчеркнули, что категорически осуждают груминг и любое общение сексуального характера с несовершеннолетними.

Основанием для дисквалификации стало нарушение пункта 4.6 правил Нацотбора, который предусматривает отсутствие неэтичного поведения или высказываний участников как во время конкурса, так и в прошлом.

После исключения SPOKUSY участие в отборе продолжат 17 исполнителей.

В ближайшее время организаторы определят финалистов конкурса. В финале, запланированном на февраль 2027 года, выступят не менее семи участников.

Победителя традиционно выберут по результатам голосования профессионального жюри и зрителей.

Сам песенный конкурс Евровидение-2027 состоится в болгарском Бургасе. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал — на 15 мая.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что "Суспільне" объявило о расширении лонг-листа Национального отбора на Евровидение-2027 с 12 до 18 участников. Инициатором изменений стал музыкальный продюсер Дмитрий Шуров, который стремился предоставить большему количеству артистов возможность продолжить борьбу за участие в конкурсе.

Также Новини.LIVE писали, что Нидерланды объявили об отказе от участия в Евровидении-2027 из-за разногласий вокруг допуска Израиля. Организация общественного вещания NPO сообщила, что после консультаций не удалось обеспечить достаточную поддержку возвращения страны на конкурс.