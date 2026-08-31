Аліменти після розлучення: коли чоловік має утримувати колишню дружину

Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Жінка роками може займатися дітьми, вести домашнє господарство й через це відкласти власну кар’єру. Після розлучення така ситуація може позначитися і на її доходах, і на майбутній пенсії. Окремої виплати за роки, проведені в статусі домогосподарки, закон не передбачає. Водночас у деяких випадках колишня дружина може вимагати матеріального утримання від чоловіка.

Про це розповів адвокат Руслан Ружицький для РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Коли після розлучення можна отримувати утримання

Право на утримання може виникнути, якщо через виховання дітей, ведення домашнього господарства або догляд за членами сім’ї людина не могла працювати, здобути освіту чи отримати відповідну посаду. У такому разі колишня дружина може претендувати на аліменти протягом трьох років після розлучення.

Тобто йдеться саме про матеріальне утримання, а не про компенсацію за роки без роботи.

Коли утримання може тривати до пенсійного віку

Окремі правила діють для тих, кому до пенсійного віку залишалося не більше п’яти років на момент розірвання шлюбу. Важлива також тривалість шлюбу — він має тривати щонайменше 10 років. За таких умов право на утримання може зберігатися і після досягнення пенсійного віку.

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Скільки може платити колишній чоловік

Фіксованої суми для всіх випадків немає. Якщо питання вирішує суд, він оцінює матеріальне становище обох сторін, доходи, майно, сімейні обставини та потреби людини, яка просить про утримання. Тому однакова ситуація для різних людей може завершитися різними сумами виплат.

Чи забирає власна пенсія право на утримання

Наявність пенсії або іншого доходу не означає, що людина автоматично втрачає право на утримання. Це важливо після рішення Конституційного Суду України № 1-р/2024 від 29 жовтня 2024 року. Суд визнав неконституційною норму, яка визначала потребу в матеріальній допомозі лише за тим, чи забезпечує дохід людини прожитковий мінімум.

Конституційний Суд наголосив, що під час вирішення питання про потребу в утриманні потрібно оцінювати реальні доходи, витрати та життєві потреби людини, а не лише порівнювати її дохід із прожитковим мінімумом.

Чи можна домовитися без суду

Колишнє подружжя може самостійно домовитися про матеріальну підтримку. Для цього можна укласти договір і визначити в ньому суму, строки та порядок виплат. Якщо мирно владнати питання не вдається, питання можна вирішувати через суд.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли батьки зобов’язані платити аліменти після 18 років. Повноліття дитини не завжди припиняє право на матеріальне утримання. Аліменти можуть виплачуватися непрацездатним дітям, які потребують допомоги, а також тим, хто продовжує навчання — до 23 років.

Також Новини.LIVE писали, що загрожує за несплату аліментів. Йдеться не просто про борг, а про заборгованість щонайменше за три місяці та умисне ухилення від виплат. За такі дії можуть призначити штраф, громадські або виправні роботи, пробаційний нагляд чи навіть обмеження волі.