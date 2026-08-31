Алименты после развода: когда муж обязан содержать бывшую жену

Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Женщина может годами заниматься детьми, вести домашнее хозяйство и из-за этого отложить собственную карьеру. После развода такая ситуация может сказаться как на ее доходах, так и на будущей пенсии. Отдельной выплаты за годы, проведенные в статусе домохозяйки, закон не предусматривает. В то же время в некоторых случаях бывшая жена может требовать материального содержания от мужа.

Об этом рассказал адвокат Руслан Ружицкий для РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Когда после развода можно получать алименты

Право на содержание может возникнуть, если из-за воспитания детей, ведения домашнего хозяйства или ухода за членами семьи человек не мог работать, получить образование или занять соответствующую должность. В таком случае бывшая жена может претендовать на алименты в течение трех лет после развода.

То есть речь идет именно о материальном содержании, а не о компенсации за годы без работы.

Когда содержание может продолжаться до пенсионного возраста

Отдельные правила действуют для тех, кому на момент расторжения брака оставалось не более пяти лет до пенсионного возраста. Важна также продолжительность брака — он должен длиться не менее 10 лет. При таких условиях право на содержание может сохраняться и после достижения пенсионного возраста.

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Сколько может платить бывший муж

Фиксированной суммы для всех случаев нет. Если вопрос решает суд, он оценивает материальное положение обеих сторон, доходы, имущество, семейные обстоятельства и потребности человека, обратившегося за алиментами. Поэтому одна и та же ситуация для разных людей может привести к разным суммам выплат.

Лишает ли собственная пенсия права на алименты

Наличие пенсии или другого дохода не означает, что человек автоматически теряет право на алименты. Это важно после решения Конституционного Суда Украины № 1-р/2024 от 29 октября 2024 года. Суд признал неконституционной норму, которая определяла потребность в материальной помощи исключительно на основании того, обеспечивает ли доход человека прожиточный минимум.

Конституционный Суд подчеркнул, что при решении вопроса о необходимости содержания необходимо оценивать реальные доходы, расходы и жизненные потребности человека, а не просто сравнивать его доход с прожиточным минимумом.

Можно ли договориться без суда

Бывшие супруги могут самостоятельно договориться о материальной поддержке. Для этого можно заключить договор и определить в нем сумму, сроки и порядок выплат. Если урегулировать вопрос мирным путем не удается, его можно решить через суд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда родители обязаны платить алименты после достижения ребенком 18 лет. Совершеннолетие ребенка не всегда прекращает право на материальное содержание. Алименты могут выплачиваться нетрудоспособным детям, нуждающимся в помощи, а также тем, кто продолжает обучение — до 23 лет.

Также Новини.LIVE писали, что грозит за неуплату алиментов. Речь идет не просто о долге, а о задолженности как минимум за три месяца и умышленном уклонении от выплат. За такие действия могут назначить штраф, общественные или исправительные работы, пробационный надзор или даже ограничение свободы.