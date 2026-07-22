Здогадатися неможливо: куди дівають прострочені товари в АТБ

Продукти в АТБ і сміттєві мішки. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Чимало українців замислюється над питанням, що роблять у супермаркетах із товарами, термін придатності яких закінчився. В АТБ, наприклад, прострочені продукти доводять до стану, що унеможливлює споживання. Водночас така їжа могла би стати у пригоді як корм для тварин у притулках.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Прострочені продукти в АТБ

Колишній керуючий кількох супермаркетів АТБ відповів на питання, який регламент мережі стосовно товарів із закінченим терміном придатності. Виявляється, такі продукти обов'язково перераховують або зважують для уникнення крадіжок чи шахрайських схем.

Далі їх заливають хімічною рідиною, щоб унеможливити споживання. Весь процес фіксують на камеру. Однак користувач Threads зазначив, що такі правила були під час його роботи у супермаркетах АТБ, а станом на 2026 рік регламент могли переглянути.

Відповідь на допис у Threads про продукти в АТБ. Фото: скриншот

Магазин АТБ нового формату

Раніше ми розповідали, що в Києві відкрили магазин АТБ експериментального формату. Відмінності від звичайних "чорних" і "синіх" закладів можна помітити неозброєним оком.

По-перше, в кольорі фасаду переважають світло-сірі відтінки. По-друге, площа приміщення невелика, що не характерно для магазинів АТБ.

"Цей магазин нічим не відрізняється від інших, просто він невеликий та трохи інше кольорове рішення вийшло. Всі відділи стандартні. Трохи святковішим зробили відкриття, як було до війни", — зазначили в пресслужбі АТБ.

Компанія буде оцінювати рентабельність відкриття закладів нового формату в інших містах України. Востаннє такий процес відбувався у 2018 році, коли в Запоріжжі та Дніпрі з'явилися "зелені" АТБ. Однак тоді від масштабування проєкту відмовилися. Цього разу результат може бути інакшим.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відвідувачі Сільпо можуть покласти овочі та фрукти у спеціальні безплатні пакети. Але вони напівпаперові, що не сподобалося деяким споживачам. За їх словами, такі торбинки все одно шкодять навколишньому середовищу.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ. Станом на 21 липня 2026 року поштучний продукт подорожчав. За десяток нефасованих яєць споживачам доведеться віддати 34 грн, що на 12 грн більше, ніж тиждень тому.