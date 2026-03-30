Головна Економіка Заробляти на "оренді" банквської картки небезпчно: в МВС пояснили наслідки

Дата публікації: 30 березня 2026 12:10
Банківська картка біля конверта з грошима. Фото: Новини.LIVE

Головний сервісний центр МВС і Кіберполіція України закликають громадян не давати свої банківські рахунки нікому "в оренду". Злочинці можуть використовувати їх для шахрайства з документами чи машинами. Зрештою, це може вилитись у проблемах із законом саме у вас.

Про те, чому небезпечно передавати свою картку у користування іншим людям, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Чому в Україні небезпечно "віддавати в оренду" свій рахунок

В інтернеті часто з’являються оголошення про "легкі та швидкі" гроші. Вам можуть пропонувати віддати картку або рахунок на короткий термін за невелику винагороду. Деколи просять відкрити нові рахунки. Зазвичай за цим стоять шахраї, а ви ризикуєте стати так званим "грошовим мулом".

Це люди, які передають свої банківські рахунки іншим, допомагаючи шахраям (свідомо чи ні). Зловмисники через чужі рахунки роблять незаконні операції: наприклад, продають фальшиві документи, займаються тероризмом або торгівлею людьми.

Ті, хто дає свої рахунки невідомим, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у злочинах або фінансування тероризму. Крім того, є ризик втратити гроші та особисті дані, які зловмисники можуть використати в інших схемах.

Як зрозуміти, що вас намагаються втягнути в шахрайство

Зазвичай подібних ситуацій можна уникнути. Серед характерних ознак того, що вас хочуть втягнути у шахрайські схеми можна виділити:

  • обіцяють легкі великі гроші без зусиль;
  • спілкування лише онлайн, без зустрічей;
  • просять відкрити нову картку "для роботи";
  • не цікавляться вашою освітою чи досвідом;
  • хочуть реквізити чи доступ до інтернет-банку;
  • просять приймати платежі від незнайомих людей на вашу картку.

Тож, щоб не стати "грошовим мулом", ніколи не давайте картку або рахунок чужим людям, ігноруйте вакансії, де просять робити перекази або відкривати рахунки на себе. Якщо натрапили на підозрілу пропозицію, відмовляйтеся та повідомляйте Кіберполіцію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні заборонено розголошувати конфіденційну інформацію. Клієнти ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБу та інших банків можуть бути впевнені, що їхні дані під захистом. Проте інколи, до деяких відомостей, доступ все ж можуть відкрити.

Також Новини.LIVE повідомляли, що банки не розкривають точні правила фінмоніторингу, щоб уникнути шахрайства. Контролюючі органи звертають увагу на підозрілі операції. Тож варто знати, які дії можуть привернути увагу банку.

шахрайство банківські карти банківські рахунки
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
