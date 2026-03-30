Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зарабатывать на "аренде" банковской карты опасно: в МВД назвали последствия

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 12:10
Зарабатывать на "аренде" банковской карты небезопасно: в МВД объяснили последствия
Банковская карта возле конверта с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Главный сервисный центр МВД и Киберполиция Украины призывают граждан не давать свои банковские счета никому "в аренду". Преступники могут использовать их для мошенничества с документами или машинами. В конце концов, это может вылиться в проблемах с законом именно у вас.

О том, почему опасно передавать свою карту в пользование другим людям, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Почему в Украине опасно "сдавать в аренду" свой счет

В интернете часто появляются объявления о "легких и быстрых" деньгах. Вам могут предлагать отдать карточку или счет на короткий срок за небольшое вознаграждение. Иногда просят открыть новые счета. Обычно за этим стоят мошенники, а вы рискуете стать так называемым "денежным мулом".

Это люди, которые передают свои банковские счета другим, помогая мошенникам (сознательно или нет). Злоумышленники через чужие счета совершают незаконные операции: например, продают фальшивые документы, занимаются терроризмом или торговлей людьми.

Те, кто дает свои счета неизвестным, могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в преступлениях или финансирование терроризма. Кроме того, есть риск потерять деньги и личные данные, которые злоумышленники могут использовать в других схемах.

Как понять, что вас пытаются втянуть в мошенничество

Обычно подобных ситуаций можно избежать. Среди характерных признаков того, что вас хотят втянуть в мошеннические схемы можно выделить:

  • обещают легкие большие деньги без усилий;
  • общение только онлайн, без встреч;
  • просят открыть новую карточку "для работы";
  • не интересуются вашим образованием или опытом;
  • хотят реквизиты или доступ к интернет-банку;
  • просят принимать платежи от незнакомых людей на вашу карту.

Поэтому, чтобы не стать "денежным мулом", никогда не давайте карточку или счет чужим людям, игнорируйте вакансии, где просят делать переводы или открывать счета на себя. Если наткнулись на подозрительное предложение, отказывайтесь и сообщайте в Киберполицию.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине запрещено разглашать конфиденциальную информацию. Клиенты ПриватБанка, Ощадбанка, ПУМБа и других банков могут быть уверены, что их данные под защитой. Однако иногда, к некоторым сведениям, доступ все же могут открыть.

Также Новини.LIVE сообщали, что банки не раскрывают точные правила финмониторинга, чтобы избежать мошенничества. Контролирующие органы обращают внимание на подозрительные операции. Поэтому стоит знать, какие действия могут привлечь внимание банка.

мошенничество банковские карты банковские счета
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации