Зарабатывать на "аренде" банковской карты небезопасно: в МВД объяснили последствия

Банковская карта возле конверта с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Главный сервисный центр МВД и Киберполиция Украины призывают граждан не давать свои банковские счета никому "в аренду". Преступники могут использовать их для мошенничества с документами или машинами. В конце концов, это может вылиться в проблемах с законом именно у вас.

О том, почему опасно передавать свою карту в пользование другим людям, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Почему в Украине опасно "сдавать в аренду" свой счет

В интернете часто появляются объявления о "легких и быстрых" деньгах. Вам могут предлагать отдать карточку или счет на короткий срок за небольшое вознаграждение. Иногда просят открыть новые счета. Обычно за этим стоят мошенники, а вы рискуете стать так называемым "денежным мулом".

Это люди, которые передают свои банковские счета другим, помогая мошенникам (сознательно или нет). Злоумышленники через чужие счета совершают незаконные операции: например, продают фальшивые документы, занимаются терроризмом или торговлей людьми.

Те, кто дает свои счета неизвестным, могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в преступлениях или финансирование терроризма. Кроме того, есть риск потерять деньги и личные данные, которые злоумышленники могут использовать в других схемах.

Читайте также:

Как понять, что вас пытаются втянуть в мошенничество

Обычно подобных ситуаций можно избежать. Среди характерных признаков того, что вас хотят втянуть в мошеннические схемы можно выделить:

обещают легкие большие деньги без усилий;

общение только онлайн, без встреч;

просят открыть новую карточку "для работы";

не интересуются вашим образованием или опытом;

хотят реквизиты или доступ к интернет-банку;

просят принимать платежи от незнакомых людей на вашу карту.

Поэтому, чтобы не стать "денежным мулом", никогда не давайте карточку или счет чужим людям, игнорируйте вакансии, где просят делать переводы или открывать счета на себя. Если наткнулись на подозрительное предложение, отказывайтесь и сообщайте в Киберполицию.

