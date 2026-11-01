Криниця на земельній ділянці. Фото: Pexels

Криниця на власному подвір'ї — це не тільки про доступ до питної води, а й про регулярні витрати. З час на стінках та дні накопичується мул, пісок та органічні рештки, що може впливати як на якість, так і на безпечність води. Для підтримання чистоти колодязя рекомендується чистити його один раз на 1-3 роки, а оптимально — раз на рік.

В скільки може обійтися чистка криниці та що впливає на остаточну вартість робіт, розбиралися Новини.LIVE.

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Як розраховують вартість послуги

Як зазначають фахівці, що надають відповідні послуги, чищення колодязя передбачає комплексне обслуговування, яке включає кілька обов'язкових процесів. Стандартної ціни для кожного випадку не існує, адже вартість фахівці розраховують індивідуально для кожного замовника.

Можна виокремити три чинники, які впливають на ціну:

розміри криниці та обсяг робіт;

ступінь забруднення на момент обслуговування;

витрати виїзної бригади на паливо та віддаленість об'єкта.

Тип та глибина криниці

Зазвичай обслуговування колодязя глибиною до 10 кілець обходиться дешевше, ніж на 10 або більше кілець. Робітним доведеться виконати більший обсяг робіт, якщо мова про комплексне очищення, тобто не тільки дна, а й всієї довжини шахти.

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Якщо криниця дуже глибока й складається з понад 20 кілець, вартість робіт розраховують індивідуально для кожного випадку. Перед плануванням бюджету на чистку колодязя власнику рекомендується зв'язатися з відповідними фахівцями та проконсультуватися щодо орієнтовної вартості, уточнивши параметри криниці та інші нюанси.

Орієнтовні ціни на чистку у 2026 році

Ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону, розміру криниці та інших індивідуальних параметрів. Наприклад, чистка неглибоких криниць до 5 кілець може обійтися у 6000 грн, або 6300 грн — від 5 до 10 кілець. Але без урахування додаткових робіт.

Компанія, яка професійно займається очищенням криниць виставляє прайс на комплексне обслуговування у 10 000 грн. Ціна передбачена для колодязів глибиною до 16 метрів, тобто приблизно 16-18 кілець.

Водночас на сервісі для розміщення оголошень OLX можна знайти пропозиції на 3000-6000 грн, залежно від регіону. Втім фахівці у більшості випадків зазначають, що вартість договірна та узгоджується з конкретним замовником по телефону.

Раніше Новини.LIVE писали, що облаштування криниці у 2026 році може обійтися в кругленьку суму. На вартість робіт впливає безліч факторів — від типу ґрунту до нюасів доставки матеріалів. Загалом середньоринкова ціна на копання криниці складає 4 813 грн за кубічний метр.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні можуть зрости штрафи за незаконні свердловини. Покарання пропонують збільшити у десятки разів, якщо буріння відбулося без належних дозволів. Однак автори ініціативи запевняють, що нові правила стосуватимуться не всіх.