Криниця на земельній ділянці. Фото: Pexels

Актуальність криниць зберігається навіть у 2026 році, коли майже в кожному будинку є централізоване водопостачання або власна свердловина. Враховуючи постійні відключення світла, криниця може стати гарним запасним варіантом для приватного будинку або дачі. Водночас вартість копання та облаштування колодязя може відчутно вдарити по гаманцю у 2026 році.

Які ціни на облаштування криниці та що може вплинути на кінцеву вартість робіт, розбиралися Новини.LIVE.

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З чого формується вартість робіт

Як пояснюють фахівці з копання криниць, в Україні немає однієї фіксованої ціни на послугу. Кошторис має низку компонентів, тому розрахунок завжди індивідуальний. Кінцева вартість робіт може бути різною навіть в межах одного населеного пункту через рівень води, тип ґрунту на ділянці та можливість під'їзду для доставки матеріалів.

Перед розрахунків витрат на будівництво криниці варто уточнити всі вихідні дані, але й це не гарантує, що вдасться "вписатися" у визначений бюджет. Вже під час копання стануть відомі фактичні умови, які можуть відрізнятися від прогнозованих.

Зазвичай різні етапи облаштування криниці, від земляних робіт до відведення поверхневої води, оплачуються окремо. Це стосується також декоративних конструкцій та трубопроводу до будинку, тому з виконавцем робіт варто заздалегідь уточнити, що входить у пропозицію, а що треба доплачувати.

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Як ціна залежить від глибини та складу ґрунту

Від глибини криниці безпосередньо залежить вартість робіт, адже вона впливає на обсяг вийнятого ґрунту та кількість бетонних кілець. Залежно від умов, копання може коштувати по різному, наприклад, каміння, щільні прошарки та нестабільні ґрунти можуть збільшити витрати, адже потребують спеціального підходу.

Перш ніж замовляти послуги фахівців, рекомендується розпитати сусідів про криниці на їхніх ділянках. Варто уточнити приблизну глибину, як сезонний фактор впливає на рівень води та чи вистачає її на потреби домогосподарства.

Бетонні кільця, доставка та монтаж

Дізнатися вартість кільця й приблизну кількість для криниці, недостатньо для розрахунку вартості робіт. До уваги варто взяти транспортування, розвантаження та встановлення. В окремих випадках може знадобитися спецтехніка, використання якої потрібно погодити.

На організацію робіт впливає також розмір бетонних кілець та спосіб з'єднання, тому всі деталі краще заздалегідь обговорити з виконавцем.

Що збільшує витрати

Банальні нюанси можуть пристойно збільшити бюджет на криницю. Наприклад, доплатити прийдеться, якщо на подвір'я обмежений заїзд і матеріали доведеться переміщати робітникам.

Додадуть витрат й складні умови копання, наприклад, якщо знадобляться додаткові заходи безпеки для виконання робіт. Окремо слід врахувати вивезення надлишкового ґрунту та відновлення покриття після завершення облаштування криниці.

Якщо потрібна захисна частина для криниці та підключення насоса й водопроводу — також доведеться платити окремо.

Приблизні ціни на копання криниці у 2026 році

Універсальної ціни виконання робіт, як вже зазначалося, немає. Все потрібно уточнювати безпосередньо у компаній чи майстрів, які займаються облаштуванням криниць у вашому регіоні.

Водночас згідно з даними ресурсу пошуку фахівців для ремонтних, будівельних, монтажних та побутових робіт по всій Україні, середньоринкова ціна на копання криниці складає 4 813 грн за кубічний метр. Максимальна ж вартість робіт може сягати 9 350 грн за кубічний метр.

Раніше Новини.LIVE повідомляли від чого залежить вартість буріння свердловини у 2026 році. Заплатити доведеться не тільки за матеріали та облаштування свердловини, адже можуть бути й різні додаткові витрати. Водночас існують способи дещо скоротити витрати.

Також Новини.LIVE інформували, що за вигрібну яму на ділянці можна отримати штраф. Це стосується випадків, коли будівництво відбулося з порушенням норм та без погодження з органами місцевої влади. Відповідно, перед початком робіт варто скласти план та врахувати всі нюанси.