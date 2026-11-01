Колодец на земельном участке. Фото: Pexels

Колодец на собственном дворе — это не только доступ к питьевой воде, но и регулярные расходы. Со временем на стенках и дне скапливается ил, песок и органические остатки, что может влиять как на качество, так и на безопасность воды. Для поддержания чистоты колодца рекомендуется чистить его один раз в 1-3 года, а оптимально — раз в год.

Во сколько может обойтись чистка колодца и что влияет на окончательную стоимость работ, разбирались Новини.LIVE.

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Как рассчитывается стоимость услуги

Как отмечают специалисты, предоставляющие соответствующие услуги, чистка колодца предполагает комплексное обслуживание, включающее несколько обязательных процессов. Стандартной цены для каждого случая не существует, ведь стоимость специалисты рассчитывают индивидуально для каждого заказчика.

Можно выделить три фактора, влияющих на цену:

размеры колодца и объем работ;

степень загрязнения на момент обслуживания;

расходы выездной бригады на топливо и удаленность объекта.

Тип и глубина колодца

Обычно обслуживание колодца глубиной до 10 колец обходится дешевле, чем на 10 или более колец. Рабочим придется выполнить больший объем работ, если речь идет о комплексной очистке, то есть не только дна, но и всей длины шахты.

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Если колодец очень глубокий и состоит из более чем 20 колец, стоимость работ рассчитывается индивидуально для каждого случая. Перед планированием бюджета на очистку колодца владельцу рекомендуется связаться с соответствующими специалистами и проконсультироваться относительно ориентировочной стоимости, уточнив параметры колодца и другие нюансы.

Ориентировочные цены на очистку в 2026 году

Цены могут существенно различаться в зависимости от региона, размера колодца и других индивидуальных параметров. Например, чистка неглубоких колодцев до 5 колец может обойтись в 6000 грн, или 6300 грн — от 5 до 10 колец. Но без учета дополнительных работ.

Компания, профессионально занимающаяся очисткой колодцев, устанавливает цену на комплексное обслуживание в размере 10 000 грн. Эта цена предусмотрена для колодцев глубиной до 16 метров, то есть примерно 16-18 колец.

В то же время на сервисе для размещения объявлений OLX можно найти предложения по цене 3000-6000 грн, в зависимости от региона. Впрочем, специалисты в большинстве случаев отмечают, что стоимость договорная и согласовывается с конкретным заказчиком по телефону.

Ранее Новини.LIVE писали, что обустройство колодца в 2026 году может обойтись в кругленькую сумму. На стоимость работ влияет множество факторов — от типа грунта до нюансов доставки материалов. В целом среднерыночная цена на бурение колодца составляет 4 813 грн за кубический метр.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут вырасти штрафы за незаконные скважины. Наказание предлагают увеличить в десятки раз, если бурение произошло без надлежащих разрешений. Однако авторы инициативы уверяют, что новые правила коснутся не всех.