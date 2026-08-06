Податок на нерухомість у 2026 році: чи треба платити гроші власникам гаражів

Гаражі, купюри гривні в руках. Фото: Pexels, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Українці щороку повинні сплачувати податок на нерухомість. Держава встановила пільги на квадратуру житлових об’єктів, а саме квартир і приватних будинків. Однак постає питання, що робити у 2026 році власникам інших приміщень, зокрема гаражів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 226.2 Податкового кодексу.

Чи треба платити податок за гараж

Українське законодавство встановило фінансове зобов’язання для власників житлової та нежитлової нерухомості. В першому випадку йдеться про квартири і будинки, а також дачні та садові приміщення — загалом про об’єкти житлового фонду.

У другому випадку податок поширюється на приміщення іншого цільового призначення, наприклад, готельні комплекси, офіси, магазини, торгівельні центри, склади, промислові будівлі. Гаражі для транспортних засобів, інструментів та іншого майна теж входять у перелік.

Виходить, власники повинні сплачувати податок на нерухомість за гаражні приміщення. Більше того, на ці об’єкти не поширюється пільга, встановлена для квартир (від 60 кв.м) і приватних будинків (від 120 кв.м) — вся площа гаража є базою оподаткування за ставкою, затвердженою місцевою владою.

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Яка нерухомість не оподатковується

Стаття 266.2.2 ПКУ містить перелік об’єктів нерухомого майна, на які не поширюється фінансове зобов’язання. Тобто щорічно поповнювати бюджет податком не потрібно за:

дитячі будинки сімейного типу;

гуртожитки;

житло, яке належить дітям-сиротам, а також дітям, позбавленим батьківського піклування;

непридатне до експлуатації житло;

нерухомість у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;

центри та бази олімпійської підготовки;

будівлі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів;

житло, яким володіють багатодітні сім’ї.

Список не вичерпний і містить ще багато об’єктів нерухомого майна. Необхідно сплачувати податок після отримання повідомлення-рішення від контролюючого органу: в документі зазначають детальну інформацію про фінансове зобов’язання включно з розрахунком остаточної суми.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть оновити державні будівельні норми для житлових будинків. Йдеться про архітектурне проєктування, інженерне облаштування, пожежну безпеку тощо. Плюс важливе значення матиме доступність об’єктів для осіб з інвалідністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники житла, які здають нерухомість в оренду, повинні сплачувати податки з доходів. Однак цього майже ніхто не робить в Україні. Водночас податкова може знаходити людей, які ухиляються від виконання фінансового зобов’язання.