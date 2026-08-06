Налог на недвижимость в 2026 году: нужно ли платить деньги владельцам гаражей

Гаражи, купюры гривны в руках. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы ежегодно должны уплачивать налог на недвижимость. Государство установило льготу на площадь жилых объектов, а именно квартир и частных домов. Однако возникает вопрос, что делать в 2026 году владельцам других помещений, в частности гаражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 226.2 Налогового кодекса.

Нужно ли платить налог за гараж

Украинское законодательство установило финансовые обязательства для владельцев жилой и нежилой недвижимости. В первом случае речь идет о квартирах и домах, а также дачных и садовых помещениях — в целом об объектах жилого фонда.

Во втором случае налог распространяется на помещения иного целевого назначения, например, гостиничные комплексы, офисы, магазины, торговые центры, склады, промышленные здания. Гаражи для транспортных средств, инструментов и другого имущества тоже входят в этот перечень.

Получается, владельцы должны уплачивать налог на недвижимость за гаражные помещения. Более того, на эти объекты не распространяется льгота, установленная для квартир (от 60 кв. м) и частных домов (от 120 кв. м) — вся площадь гаража является базой налогообложения по ставке, утвержденной местными властями.

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Статья 266.2.2 НКУ содержит перечень объектов недвижимого имущества, на которые не распространяется финансовое обязательство. То есть ежегодно пополнять бюджет налогом не требуется за:

детские дома семейного типа;

общежития;

жилье, принадлежащее детям-сиротам, а также детям, лишенным родительской опеки;

непригодное к эксплуатации жилье;

недвижимость в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения;

центры и базы олимпийской подготовки;

здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений;

жилье, принадлежащее многодетным семьям.

Список не является исчерпывающим и содержит еще много объектов недвижимого имущества. Налог необходимо уплачивать после получения уведомления-решения от контролирующего органа: в документе указывается подробная информация о финансовом обязательстве, включая расчет окончательной суммы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине планируют обновить государственные строительные нормы для жилых домов. Речь идет об архитектурном проектировании, инженерном оснащении, пожарной безопасности и т. д. Кроме того, важное значение будет иметь доступность объектов для людей с инвалидностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы жилья, сдающие недвижимость в аренду, должны платить налоги с доходов. Однако в Украине этого почти никто не делает. В то же время налоговая служба может выявлять людей, уклоняющихся от выполнения финансовых обязательств.