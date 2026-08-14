Ситуація в енергетиці 14 серпня: Міненерго повідомив про знеструмлення у трьох областях

Енергетик ремонтує ЛЕП. Фото: УНІАН.

Ворог продовжує атакувати українську енергосистему. Енергетика продовжує тримати удар і працювати в штатному режимі попри постійні тиск та загрози. Поточна ситуація в мережі дозволяє утримувати баланс без застосування графіків відключення світла для населення. Водночас у кількох прифронтових регіонах енергетикам доводиться щодня долати наслідки ворожих атак та повертати світло в оселі.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Наслідки ворожих обстрілів

Через активні бойові дії та атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури без світла тимчасово залишається частина споживачів у трьох регіонах:

Донецька область. Сумська область. Харківська область.

Усі бригади енергетиків залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі та повертають живлення в оселі одразу, як тільки це дозволяє безпекова ситуація.

Обмеження та графіки відключень

За даними міністерства, станом на сьогодні застосування планових або аварійних обмежень електропостачання по всій території України не прогнозується.

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Система працює стабільно, однак споживачам нагадують, що у разі виникнення локальних аварій чи зміни ситуації оперативну інформацію слід відстежувати безпосередньо на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

Як підтримати баланс енергосистеми вже зараз

Для підтримання стабільної роботи мереж споживачів закликають правильно розподіляти навантаження протягом доби.

Найбільш сприятливим часом для використання енергоємних побутових приладів, таких як: пральних машин, бойлерів, прасок є денні години — з 10:00 до 17:00. Перенесення активного споживання на цей період допоможе збалансувати енергосистему та уникнути можливих обмежень.

Про що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як в опалювальний сезон значно зекономити свої кошти. За словами ДТЕК, заощадити можна аж до 10 000 гривень. Держава зробила спеціальний пільговий тариф для власників осель, які мають електроопалення.

Також Новини.LIVE повідомляли, де взимку можуть бути тривалі відключення світла. За словами експертів, наша енергопотужність знизилась на 70%. За мінімальних морозів енергосистема може стикнутись з відчутним дефіцитом.