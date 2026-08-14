Ситуация в энергетике 14 августа: Минэнерго сообщило об отключениях электроэнергии в трёх областях

Энергетик ремонтирует ЛЭП. Фото: УНИАН.

Враг продолжает наносить удары по украинской энергосистеме. Энергетики продолжают выдерживать натиск и работать в штатном режиме, несмотря на постоянное давление и угрозы. Текущая ситуация в сети позволяет поддерживать баланс без введения графиков отключения света для населения. В то же время в нескольких прифронтовых регионах энергетикам приходится ежедневно преодолевать последствия вражеских атак и восстанавливать электроснабжение в домах.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Последствия вражеских обстрелов

Из-за активных боевых действий и атак на объекты энергетической инфраструктуры без света временно остается часть потребителей в трех регионах:

Донецкая область. Сумская область. Харьковская область.

Все бригады энергетиков задействованы в аварийно-восстановительных работах. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме и восстанавливают электроснабжение в домах, как только это позволяет обстановка с безопасностью.

Ограничения и графики отключений

По данным министерства, на сегодняшний день применение плановых или аварийных ограничений электроснабжения на всей территории Украины не прогнозируется.

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Система работает стабильно, однако потребителям напоминают, что в случае возникновения локальных аварий или изменения ситуации оперативную информацию следует отслеживать непосредственно на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

Как поддержать баланс энергосистемы уже сейчас

Для поддержания стабильной работы сетей потребителей призывают правильно распределять нагрузку в течение суток.

Наиболее благоприятным временем для использования энергоемких бытовых приборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, являются дневные часы — с 10:00 до 17:00. Перенос активного потребления на этот период поможет сбалансировать энергосистему и избежать возможных ограничений.

О чём ещё стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как в отопительный сезон значительно сэкономить свои средства. По словам ДТЭК, сэкономить можно до 10 000 гривен. Государство ввело специальный льготный тариф для владельцев домов с электроотоплением.

Также Новини.LIVE сообщали, где зимой могут быть длительные отключения света. По словам экспертов, наша энергомощность снизилась на 70%. При минимальных морозах энергосистема может столкнуться с ощутимым дефицитом.