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Главная Экономика Энергетика Электроэнергия от солнца и электросети: новые условия оплаты для владельцев СЭС

Электроэнергия от солнца и электросети: новые условия оплаты для владельцев СЭС

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 17:30
Самостоятельное производство электроэнергии: НКРЭКП изменила порядок расчетов
Солнечные панели. Фото: УНИАН.

Владельцы солнечных станций отныне будут работать по новым правилам. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обновила порядок продажи и учета электроэнергии для активных потребителей, разрешив продавать собственную генерацию в сеть без обязательного взаимозачета. Это позволит получать прямые выплаты за сданную электроэнергию и отдельно рассчитываться за потребленный ресурс.

Об этом сообщает НКРЭКП, передают Новини.LIVE.

Расчеты без обязательного взаимозачета

Одним из нововведений стала возможность осуществлять расчеты без обязательного взаимозачета. Если это предусмотрено договором купли-продажи по механизму самопроизводства, электроэнергия, отпущенная в сеть, будет оплачиваться отдельно. Потребленная из сети — в соответствии с условиями договора о поставке.

Такой подход обеспечит большую гибкость в финансовых взаиморасчетах между потребителем и электропоставщиком.

Упрощения для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей

Новые правила также учитывают потребности малого бизнеса. Отныне предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, могут использовать механизм самопроизводства без взаимозачета. Это значительно упростит ведение их бухгалтерского и налогового учета и устранит юридические сложности при работе с собственными солнечными или другими генерирующими установками.

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Четкие сроки и порядок оплаты

Регулятор определил четкий порядок проведения платежей за энергию, сданную в сеть. Поставщик универсальных услуг будет осуществлять оплату за электроэнергию, сданную активным потребителем, до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Это решение должно устранить путаницу и задержки, которые регулярно возникали при проведении расчетов по старой модели.

Поддержка распределенной генерации

Принятые изменения продолжают курс государства на стимулирование развития распределенной генерации в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Собственные источники питания позволяют домохозяйствам и предприятиям частично обезопасить себя от последствий отключений и одновременно продавать излишки ресурса в сеть.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, когда необходимо запрашивать разрешение у ОСМД на установку солнечной электростанции. В большинстве случаев установить собственные объекты энергогенерации можно без дополнительных соглашений. СЭС способны обеспечивать питанием даже лифты во время отключений света.

Также Новини.LIVE рассказывали, как долго украинцам придется еще жить с объектами автономного электроснабжения. По словам экспертов, отключения света могут длиться не менее трех лет. Соответственно, отказываться от обслуживания генераторов и других автономных источников пока не стоит.

ФЛП НКРЭКУ солнечные электростанции
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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