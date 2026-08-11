Самовиробництво електроенергії: НКРЕКП змінила порядок розрахунків

Сонячні панелі. Фото: УНІАН.

Власники сонячних станцій відтепер працюватимуть за новими правилами. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оновила порядок продажу й обліку електроенергії для активних споживачів, дозволивши продавати власну генерацію в мережу без обов'язкового взаємозаліку. Це дозволить отримувати прямі виплати за віддану електрику та окремо розраховуватися за спожитий ресурс.

Про це повідомляє НКРЕКП, передають Новини.LIVE.

Розрахунки без обов'язкового взаємозаліку

Одніим з нововведенням стало можливість здійснювати розрахунки без обов'язкового взаємозаліку. Якщо це передбачено договором купівлі-продажу за механізмом самовиробництва, електроенергія, відпущена в мережу, оплачуватиметься окремо. Спожита з мережі — відповідно до умов договору про постачання.

Такий підхід забезпечить більшу гнучкість у фінансових взаєморозрахунках між споживачем та електропостачальником.

Спрощення для малого бізнесу та ФОПів

Нові правила також враховують потреби малого бізнесу. Відтепер підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, можуть використовувати механізм самовиробництва без взаємозаліку. Це значно спростить ведення їхнього бухгалтерського та податкового обліку й усуне юридичні негаразди при роботі з власними сонячними чи іншими генеруючими установками.

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Чіткі строки та порядок оплати

Регулятор визначив чіткий порядок проведення платежів за віддану в мережу енергію. Постачальник універсальних послуг здійснюватиме оплату за електроенергію, відпущену активним споживачем до 15 числа місяця, що настає після розрахункового. Це рішення має усунути плутанину та затримки, які регулярно виникали під час проведення розрахунків за старою моделлю.

Підтримка розподіленої генерації

Ухвалені зміни продовжують курс держави на стимулювання розвитку розподіленої генерації в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Власні джерела живлення дозволяють домогосподарствам і підприємствам частково убезпечити себе від наслідків відключень і водночас продавати надлишки ресурсу в мережу.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, коли необхідно просити дозвіл у ОСББ на встановлення сонячної електростанції. У більшості випадків поставити власні об'єкти енергогенерації можна без додаткових угод. СЕС здатні заживлювати навіть ліфти під час відключень світла.

Також Новини.LIVE розповідали скільки українцям доведеться ще жити з об'єктами автономних джерел електропостачання. За словами експертів, що найменше три роки можуть тривати відключення світла. Відповідно, що відмовлятись від обслуговування генераторів та інших автономних джерел поки не варто.