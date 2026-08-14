Электроотопление: как получить льготный тариф и снизить счета

Мужчина регулирует отопление на батарее. Фото: УНИАН.

Владельцы домов и квартир, использующие электроотопление, могут существенно сэкономить свои средства. Государство предусмотрело специальный льготный тариф, который позволяет сэкономить значительную сумму в семейном бюджете в течение всего отопительного периода. Для применения сниженной ставки жилье должно соответствовать определенным техническим требованиям.

Об этом сообщает ДТЭК, передают Новини.LIVE.

Сколько можно сэкономить

Переход на льготные условия расчета за электроэнергию позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на бытовых потребителей. По предварительным расчетам специалистов, использование специального тарифа в течение всего отопительного сезона позволяет сэкономить в среднем около 10 000 гривен.

Основное условие для применения скидки — наличие официально зарегистрированной системы электроотопления в вашем доме или квартире.

Оформление льготного тарифа

Чтобы воспользоваться возможностью оплаты по сниженной ставке уже этой зимой, необходимо:

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Убедиться, что в техническом паспорте вашего жилья есть официальная отметка о наличии и использовании электроотопительного оборудования. Соберите паспорт, идентификационный код, документы о праве собственности и обновленный техпаспорт. Отправьте обращение и копии документов через официальный сайт вашего оператора системы распределения. Дождитесь внесения изменений в ваше личное дело и перерегистрации тарифного плана.

Что делать, если в техпаспорте нет отметки об электроотоплении

Если в документах на жилье электроотопление не указано, процедура займет дополнительное время.

В таком случае потребителю необходимо:

Внести соответствующие изменения в технический паспорт объекта недвижимости. Пригласить представителей оператора системы распределения для проведения технического осмотра установленного отопительного оборудования. Получить акт проверки, подтверждающий факт наличия и исправности системы электроотопления.

Учитывая необходимость технического осмотра и продолжительность проверки документов, специалисты призывают владельцев не медлить. Чем раньше будет подана заявка, тем быстрее начнет действовать льготный тариф.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какие вызовы ждут украинцев в этом отопительном сезоне. Враг продолжает ежедневно уничтожать энергетическую инфраструктуру. По словам экспертов, зимой украинцев могут ожидать длительные отключения света.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие коммунальные услуги может начисляться задолженность на временно оккупированной территории. Закон не освобождает владельцев жилья от оплаты коммунальных услуг. Оплата имеет значение, если услуга предоставлялась в период оккупации.