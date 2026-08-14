Опалення електрикою: як отримати пільговий тариф та зменшити рахунки

Чоловік регулює опалення на батареї. Фото: УНІАН.

Власники будинків та квартир, які використовують електроопалення, мають можливість відчутно заощадити свої кошти. Держава передбачила спеціальний пільговий тариф, який дозволяє зберегти значну суму в родинному бюджеті протягом усього опалювального періоду. Для застосування зниженої ставки житло має відповідати певним технічним вимогам.

Про це повідомляє ДТЕК, передають Новини.LIVE.

Скільки можна заощадити

Перехід на пільгові умови розрахунку за електроенергію дає змогу суттєво зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів. За попередніми розрахунками фахівців, використання спеціального тарифу протягом усього опалювального сезону дозволяє заощадити в середньому близько 10 000 гривень.

Основна умова для застосування знижки — наявність офіційно зареєстрованої установки електроопалення у вашому будинку чи квартирі.

Оформлення пільгового тарифу

Щоб скористатися можливістю оплати за зниженою ставкою вже цієї зими, необхідно:

Читайте також:

Переконатися, що в технічному паспорті вашого житла є офіційна позначка про наявність та використання електроопалювального обладнання. Зберіть паспорт, ідентифікаційний код, документи про право власності та оновлений техпаспорт. Надішліть звернення та копії документів через офіційний вебсайт вашого оператора системи розподілу. Дочекайтеся внесень змін до вашої особової справи та перереєстрації тарифного плану.

Що робити, якщо в техпаспорті немає позначки про електроопалення

Якщо в документах на житло електроопалення не зафіксоване, процедура потребуватиме додаткового часу.

У такому разі споживачеві необхідно:

Внести відповідні зміни до технічного паспорта об'єкта нерухомості. Запросити представників оператора системи розподілу для проведення технічного огляду встановленого опалювального обладнання. Отримати акт перевірки, який підтверджує факт наявності та справності електроопалювальної системи.

З огляду на необхідність технічного огляду та тривалість перевірки документів фахівці закликають власників не зволікати. Чим раніше буде подано заявку, тим швидше почне діяти пільговий тариф.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, які виклики очікують українців цього опалювального сезону. Ворог продовжує знищувати енергетичну інфраструктуру щоденно. За словами експертів, взимку українців можуть очікувати тривалі відключення світла.

Також Новини.LIVE розповідали, за які комунальні послуги може нарахуватись борг на тимчасово окупованій території. Закон не звільняє власників житла від оплати комуналки. Значення сплати має, якщо послуга надавалась в період окупації.