Обстріли об'єктів енергетики 26 серпня: 5 областей частково залишились без світла

Жінка за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE

Енергетична система України продовжує потерпати від систематичних атак ворога. Внаслідок бойових дій та чергових обстрілів об'єктів цивільної критичної інфраструктури зафіксовано нові знеструмлення споживачів у низці регіонів. Проте енергетики вже працюють, аби повернути світло в оселі українців.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

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Наслідки атак та відновлювальні роботи

Станом на ранок 26 серпня без світла через ворожі артилерійські удари та атаки безпілотниками без електропостачання тимчасово залишилася частина жителів п'яти регіонів:

Донецька область. Запорізька область. Харківська область. Чернігівська область. Сумська область.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі та розпочинають ремонтні роботи одразу, як тільки це дозволяє безпекова ситуація. Під час виконання службових обов'язків на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав енергетик. Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога.

Чи будуть відключення світла сьогодні

Як повідомляє міністерство, застосування планових графіків обмеження споживання на 26 серпня не прогнозується. Проте ситуація може змінитись в будь-який момент. Тут громадянам нагадують, що ситуація в мережі залишається нестабільною. Тому оперативну інформацію щодо можливих локальних знеструмлень слід відстежувати на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

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Як допомогти енергетикам вже сьогодні

Для зменшення навантаження на мережу споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію. Енергетики просять за можливості перенести роботу потужних побутових приладів на денний проміжок — з 11:00 до 15:00.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про виклики, з якими може зустрітись Україна вже цього опалювального сезону. Через постійні російські атаки та виснажене енергетичне обладнання, українці знов можуть відчути дефіцит електроенергії. За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, за несприятливих умов громадяни будуть без світла понад 14-15 годин на добу.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому важлива децентралізована генерація електроенергії. Великі електростанції дають багато електроенергії, проте водночас залишаються великими й помітними цілями для російських атак. За словами колишнього голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, умовну розбиту на 1500 контейнерних газопоршневих установок знищити значно складніше, ніж кілька великих ТЕС.