Обстрелы объектов энергетики 26 августа: 5 областей частично остались без света

Женщина за компьютером. Фото: Новини.LIVE

Энергетическая система Украины продолжает страдать от систематических атак врага. В результате боевых действий и очередных обстрелов объектов гражданской критической инфраструктуры зафиксированы новые отключения электроэнергии у потребителей в ряде регионов. Однако энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атак и восстановительные работы

По состоянию на утро 26 августа без света из-за вражеских артиллерийских ударов и атак беспилотниками временно осталась часть жителей пяти регионов:

Донецкая область. Запорожская область. Харьковская область. Черниговская область. Сумская область.

Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме и приступают к ремонтным работам, как только это позволяет обстановка с безопасностью. Во время выполнения служебных обязанностей в Харьковской области в результате вражеского обстрела ранение получил энергетик. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Будут ли сегодня отключения света

Как сообщает министерство, применение плановых графиков ограничения потребления на 26 августа не прогнозируется. Однако ситуация может измениться в любой момент. Здесь гражданам напоминают, что ситуация в сети остается нестабильной. Поэтому оперативную информацию о возможных локальных отключениях электроэнергии следует отслеживать на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

Читайте также:

Как помочь энергетикам уже сегодня

Для снижения нагрузки на сеть потребителей призывают рационально использовать электроэнергию. Энергетики просят по возможности перенести работу мощных бытовых приборов на дневной период — с 11:00 до 15:00.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о вызовах, с которыми может столкнуться Украина уже в этом отопительном сезоне. Из-за постоянных российских атак и изношенного энергетического оборудования украинцы вновь могут ощутить дефицит электроэнергии. По словам соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, при неблагоприятных условиях граждане будут оставаться без света более 14–15 часов в сутки.

Также Новини.LIVE сообщали, почему важна децентрализованная генерация электроэнергии. Крупные электростанции производят много электроэнергии, однако в то же время остаются крупными и заметными целями для российских атак. По словам бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, условно разбитую на 1500 контейнерных газопоршневых установок уничтожить значительно сложнее, чем несколько крупных ТЭС.